https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/menee-20-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-abkhazii-za-vse-vremya-1039392672.html

Менее 20 тысяч человек привились от коронавируса в Абхазии за все время

Менее 20 тысяч человек привились от коронавируса в Абхазии за все время

Со второй половины марта ситуация с коронавирусом в Абхазии значительно улучшилась, заболевание пошло на спад, вместе с тем снизились и темпы вакцинации. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T13:10+0300

2022-06-04T13:10+0300

2022-06-04T13:17+0300

в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

новости

прививки

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Менее 20 тысяч человек вакцинировались от коронавируса за все время, сообщает Минздрав Абхазии.По данным ведомства на 3 июня, всего от COVID-19 в республике привились 19 090 человек. Из них "Спутником V" - 10 625, "Спутником Лайт" - 8 465. Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в мае 2021 года. Прививают российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".За все время в Абхазии выявили более 53,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 683 человека скончались. За последние два месяца летальных случаев с коронавирусом не регистрировали.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в абхазии, новости, прививки