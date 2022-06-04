https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/menee-20-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-abkhazii-za-vse-vremya-1039392672.html
Менее 20 тысяч человек привились от коронавируса в Абхазии за все время
Менее 20 тысяч человек привились от коронавируса в Абхазии за все время
Со второй половины марта ситуация с коронавирусом в Абхазии значительно улучшилась, заболевание пошло на спад, вместе с тем снизились и темпы вакцинации. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T13:10+0300
2022-06-04T13:10+0300
2022-06-04T13:17+0300
в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
новости
прививки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032440479_0:173:2600:1636_1920x0_80_0_0_ed77f2391e5977c24eed1db5b23d6389.jpg
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Менее 20 тысяч человек вакцинировались от коронавируса за все время, сообщает Минздрав Абхазии.По данным ведомства на 3 июня, всего от COVID-19 в республике привились 19 090 человек. Из них "Спутником V" - 10 625, "Спутником Лайт" - 8 465. Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в мае 2021 года. Прививают российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".За все время в Абхазии выявили более 53,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 683 человека скончались. За последние два месяца летальных случаев с коронавирусом не регистрировали.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032440479_149:0:2460:1733_1920x0_80_0_0_e95a8baf48ef99ae2b6accddcf6fb6c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в абхазии, новости, прививки
Менее 20 тысяч человек привились от коронавируса в Абхазии за все время
13:10 04.06.2022 (обновлено: 13:17 04.06.2022)
Со второй половины марта ситуация с коронавирусом в Абхазии значительно улучшилась, заболевание пошло на спад, вместе с тем снизились и темпы вакцинации.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Менее 20 тысяч человек вакцинировались от коронавируса за все время, сообщает Минздрав Абхазии.
По данным ведомства на 3 июня, всего от COVID-19 в республике привились 19 090 человек. Из них "Спутником V" - 10 625, "Спутником Лайт" - 8 465.
Кампания по вакцинации от коронавиурсной инфекции началась в мае 2021 года. Прививают российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".
За все время в Абхазии выявили более 53,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 683 человека скончались. За последние два месяца летальных случаев с коронавирусом не регистрировали.