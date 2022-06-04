https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodleno-do-12-iyunya-1039387838.html
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 12 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 12 июня
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор продлевались много раз. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T10:05+0300
2022-06-04T10:05+0300
2022-06-04T10:05+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Все остальные воздушные гавани России работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, полеты, авиасообщения, новости, аэропорты
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 12 июня
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор продлевались много раз.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные воздушные гавани России работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными.