https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/rossiya-unichtozhila-tsentr-podgotovki-vsu-inostrannymi-instruktorami-1039389948.html
Россия уничтожила центр подготовки ВСУ иностранными инструкторами
Россия уничтожила центр подготовки ВСУ иностранными инструкторами
Российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля в течение 100 дней. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T12:33+0300
2022-06-04T12:33+0300
2022-06-04T12:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
вооружения
армия
министерство обороны рф
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1039001188_0:87:2539:1515_1920x0_80_0_0_e1f478299f538a18fafa4af59566696d.jpg
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны Генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил также, что в Одесской области ракетным удараом уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.За минувшие сутки российские войска поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в ЛНР.Российские средства ПВО сбили в районе Одессы доставлявший вооружение и боеприпасы украинский самолет. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников, в том числе два "Байрактар-ТБ2".Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1039001188_202:0:2337:1601_1920x0_80_0_0_4d86d4e3a01fdec6cf9470dcdedabfca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф, донбасс
Россия уничтожила центр подготовки ВСУ иностранными инструкторами
12:33 04.06.2022 (обновлено: 12:40 04.06.2022)
Российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля в течение 100 дней.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, сообщил
официальный представитель Минобороны Генерал-майор Игорь Конашенков.
"В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777", - уточнил генерал.
Он добавил также, что в Одесской области ракетным удараом уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
За минувшие сутки российские войска поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в ЛНР.
Авиацией России поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Российские средства ПВО сбили в районе Одессы доставлявший вооружение и боеприпасы украинский самолет. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников, в том числе два "Байрактар-ТБ2".
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.