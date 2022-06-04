https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/rossiya-unichtozhila-tsentr-podgotovki-vsu-inostrannymi-instruktorami-1039389948.html

Россия уничтожила центр подготовки ВСУ иностранными инструкторами

Россия уничтожила центр подготовки ВСУ иностранными инструкторами

Российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля в течение 100 дней. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T12:33+0300

2022-06-04T12:33+0300

2022-06-04T12:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

вооружения

армия

министерство обороны рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1039001188_0:87:2539:1515_1920x0_80_0_0_e1f478299f538a18fafa4af59566696d.jpg

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны Генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил также, что в Одесской области ракетным удараом уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.За минувшие сутки российские войска поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в ЛНР.Российские средства ПВО сбили в районе Одессы доставлявший вооружение и боеприпасы украинский самолет. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников, в том числе два "Байрактар-ТБ2".Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф, донбасс