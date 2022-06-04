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Шакира объявила о расставании с Пике
Шакира объявила о расставании с Пике
Пике и Шакира вступили в отношения в 2011 году, звездная пара воспитывает двоих детей. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T16:40+0300
2022-06-04T16:40+0300
2022-06-04T16:43+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Известная колумбийская певица Шакира официально объявила, что расстается с футболистом "Барселоны" Жераром Пике после десяти лет совместной жизни.Об этом говорится в лаконичном заявлении, распространенном коммуникационным агентством певицы по согласованию с Пике. Ранее в СМИ писали, что Шакира узнала о его изменах."С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание", - сказано в заявлении певицы.35-летний Пике и 45-летняя Шакира были вместе с 2011 года, но не состояли в браке. У пары родилось двое детей.
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в мире, новости, шоу-бизнес, шакира, жерар пике, спорт, футбол
Шакира объявила о расставании с Пике
16:40 04.06.2022 (обновлено: 16:43 04.06.2022)
Пике и Шакира вступили в отношения в 2011 году, звездная пара воспитывает двоих детей.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Известная колумбийская певица Шакира официально объявила, что расстается с футболистом "Барселоны" Жераром Пике после десяти лет совместной жизни.
Об этом говорится в лаконичном заявлении, распространенном коммуникационным агентством певицы по согласованию с Пике. Ранее в СМИ писали, что Шакира узнала о его изменах.
"С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание", - сказано в заявлении певицы.
35-летний Пике и 45-летняя Шакира были вместе с 2011 года, но не состояли в браке. У пары родилось двое детей.