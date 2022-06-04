https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/shakira-obyavila-o-rasstavanii-s-pike-1039395027.html

Шакира объявила о расставании с Пике

Шакира объявила о расставании с Пике

Пике и Шакира вступили в отношения в 2011 году, звездная пара воспитывает двоих детей. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T16:40+0300

2022-06-04T16:40+0300

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Известная колумбийская певица Шакира официально объявила, что расстается с футболистом "Барселоны" Жераром Пике после десяти лет совместной жизни.Об этом говорится в лаконичном заявлении, распространенном коммуникационным агентством певицы по согласованию с Пике. Ранее в СМИ писали, что Шакира узнала о его изменах."С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание", - сказано в заявлении певицы.35-летний Пике и 45-летняя Шакира были вместе с 2011 года, но не состояли в браке. У пары родилось двое детей.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, шоу-бизнес, шакира, жерар пике, спорт, футбол