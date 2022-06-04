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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/vintokrylye-okhotniki-boevaya-rabota-ekipazhey-udarnykh-vertoletov-ka-52-na-ukraine-1039393727.html
"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ боевыми вертолетами Ка-52. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T14:23+0300
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Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ.
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видео, мультимедиа, видео, россия, украина, министерство обороны рф

"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине

14:23 04.06.2022
© Видео Минобороны России
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Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ боевыми вертолетами Ка-52.
Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.
Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ.
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