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"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ боевыми вертолетами Ка-52. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T14:23+0300
2022-06-04T14:23+0300
2022-06-04T14:23+0300
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Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео, россия, украина, министерство обороны рф
"Винтокрылые охотники": боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ боевыми вертолетами Ка-52.
Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.
Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ.