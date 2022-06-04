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ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава, заявил Мизинцев
ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава, заявил Мизинцев
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска... 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T18:52+0300
2022-06-04T18:52+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление российской армии, создав зону химического заражения. При этом, по словам Мизинцева, в случае реализации замысла, обвинить в техногенной экологической катастрофе киевские власти планируют российских военных."Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии", - заявил Мизинцев.Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России продолжают зачистку Северодонецка.
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска, сообщил
начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска", - сказал генерал.
Он уточнил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление российской армии, создав зону химического заражения. При этом, по словам Мизинцева, в случае реализации замысла, обвинить в техногенной экологической катастрофе киевские власти планируют российских военных.
"Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии", - заявил Мизинцев.
Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России продолжают зачистку Северодонецка.