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ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава, заявил Мизинцев

ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава, заявил Мизинцев

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска... 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T18:52+0300

2022-06-04T18:52+0300

2022-06-04T19:08+0300

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление российской армии, создав зону химического заражения. При этом, по словам Мизинцева, в случае реализации замысла, обвинить в техногенной экологической катастрофе киевские власти планируют российских военных."Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии", - заявил Мизинцев.Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России продолжают зачистку Северодонецка.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы украины, новости