https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/avtobus-so-shkolnikami-upal-v-ovrag-v-azerbaydzhane-1039413105.html

Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане

Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане

Пострадало 11 человек, один из них еще находится в больнице. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T19:08+0300

2022-06-05T19:08+0300

2022-06-05T19:28+0300

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_85070e4cae9003d5ebf212842d5b7b0f.jpg

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Автобус, в котором ехали школьники, их родители и учителя, перевернулся и упал в пропасть в городе Шеки в Азербайджане. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.По информации СМИ, авария произошла из-за того, что водитель потерял управление.11 пострадавших были доставлены в Шекинскую центральную больницу. Десяти из них была оказана первая помощь, после этого они были выписаны. Один человек все еще находится в больнице.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости