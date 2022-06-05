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Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане
Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане
Пострадало 11 человек, один из них еще находится в больнице. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T19:08+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Автобус, в котором ехали школьники, их родители и учителя, перевернулся и упал в пропасть в городе Шеки в Азербайджане. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.По информации СМИ, авария произошла из-за того, что водитель потерял управление.11 пострадавших были доставлены в Шекинскую центральную больницу. Десяти из них была оказана первая помощь, после этого они были выписаны. Один человек все еще находится в больнице.
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Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане

19:08 05.06.2022 (обновлено: 19:28 05.06.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция московской скорой помощи
Подстанция московской скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Пострадало 11 человек, один из них еще находится в больнице.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Автобус, в котором ехали школьники, их родители и учителя, перевернулся и упал в пропасть в городе Шеки в Азербайджане. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Вместе с водителем, в туристическом автобусе марки Isuzu находились 23 человека: 16 школьников и семеро взрослых.

По информации СМИ, авария произошла из-за того, что водитель потерял управление.
11 пострадавших были доставлены в Шекинскую центральную больницу. Десяти из них была оказана первая помощь, после этого они были выписаны. Один человек все еще находится в больнице.
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