https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/egorov-rasskazal-o-valyutnoy-politike-rossii-i-posledstviyakh-sanktsiy-1039405760.html

Егоров рассказал о валютной политике России и последствиях санкций

Егоров рассказал о валютной политике России и последствиях санкций

Введение антироссийских санкций сильно ударило по мировой экономике - американский доллар перестал быть устойчивой валютой, цены на энергоносители и... 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T14:35+0300

2022-06-05T14:35+0300

2022-06-05T14:39+0300

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Валютный эксперт Александр Егоров в интервью Sputnik заявил, что для Соединенных Штатов Америки прибыль и доллар важнее всего и, если это будет выгодно, она может "сдать назад" в своей жесткой антироссийской позиции.Сила и мощь США в мире базировались на долларе, поэтому они будут делать все возможное для того, чтобы вернуть это влияние. Но процесс уже запущен - популярность юаня и евро растет. К тому же, инфляция сильно ударила по развитым странам. По словам эксперта, причинами скачка были не санкции - процесс начался задолго до конфликта на Украине, но санкции серьезно усугубили положение в мировой экономике.

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2022

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