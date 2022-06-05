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Мирная жизнь возвращается в Мариуполь
Мирная жизнь возвращается в Мариуполь
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, через месяц, 20 мая, он доложил о полной капитуляции боевиков... 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T22:00+0300
2022-06-05T22:00+0300
2022-06-05T22:00+0300
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Совсем недавно в городе велись боевые действия. Большая часть жителей была вынуждена покинуть его, остальные прятались в подвалах своих домов. Сейчас обстановка стала спокойнее. Более двух с половиной тысяч националистов взято в плен, а специалисты Черноморского флота и инженерных войск России завершили разминирование территории Мариупольского порта. Город возвращается к жизни.Самые стойкие из жителей Мариуполя уже открыли купальный сезон. Люди живут моментом, ловят каждый спокойный миг и надеются на светлое будущее.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мариуполь, украина, видео, мультимедиа, видео
Мирная жизнь возвращается в Мариуполь
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, через месяц, 20 мая, он доложил о полной капитуляции боевиков с "Азовстали".
Совсем недавно в городе велись боевые действия. Большая часть жителей была вынуждена покинуть его, остальные прятались в подвалах своих домов.
Сейчас обстановка стала спокойнее. Более двух с половиной тысяч националистов взято в плен, а специалисты Черноморского флота и инженерных войск России завершили разминирование территории Мариупольского порта. Город возвращается к жизни.
Самые стойкие из жителей Мариуполя уже открыли купальный сезон. Люди живут моментом, ловят каждый спокойный миг и надеются на светлое будущее.