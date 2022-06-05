Письма по старинке: на площадке "Гума" установили почтовый ящик
20:10 05.06.2022 (обновлено: 20:14 05.06.2022)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"a
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Цель проекта "Мой прекрасный Сухум" - возвращение к старой традиции отправлять дорогим людям открытки из путешествия или из родного города.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На культурно-деловой площадке "Гума" состоялись выставка акварельных рисунков и презентация почтовых открыток "Мой прекрасный Сухум".
С сегодняшнего дня на "Гуме" функционирует почтовый ящик Почты Абхазии, с помощью которого можно отправлять открытки и письма по всему миру.
Автор проекта – куратор площадки Щарида Тужба, которая 5 июня отмечает свой день рождения. А картины для выставки нарисовала молодая художница Ольга Дружинина.
"Гума" познакомила Щариду Тужба с невероятно талантливой молодой художницей Ольгой Дружининой, чьи потрясающие работы украшают сегодня стены нашей платформы. Давняя мечта Щариды о презентации проекта почтовых открыток с красивыми видами нашего любимого города Сухум, сегодня стала реальностью", - рассказала руководитель "Гумы" Хибла Возба.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка картин "Мой прекрасный Сухум"
Почтовый ящик на "Гуме" - единственный, который был установлен за пределами здания Почты Абхазии в послевоенный период. Выемка корреспонденции будет осуществляться раз в неделю по понедельникам, письма и открытки будут доставлены адресатам в любую точку мира.
"Наверное, самое большое событие в моей жизни случилось, когда я родилась в этом прекрасном городе. Хочется рассказать всему миру о том, где мы живем, как у нас красиво. И вот, одна такая идея сегодня осуществилась благодаря акварельным работам Оли", - поделилась "виновница" мероприятия Щарида Тужба.
© Sputnik / Леон Адлейба
Художница Ольга Дружинина
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© Sputnik / Леон Адлейба
Художница Ольга Дружинина
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© Sputnik / Леон Адлейба
Художница Ольга Дружинина
Ольга Дружинина приехала в Абхазию из Пятигорска два года назад, и для нее это первая выставка в ее профессиональной карьере. По словам художницы, главный посыл ее работ - показать Сухум таким, какой он есть на самом деле, в деталях, даже если эти детали немного потрепаны.
"То есть, мы хотели отразить всю теплую душу города, которая здесь повсюду, в виде почтовых открыток, которые можно будет рассылать по всему миру", - сказала Дружинина.
Для отправки письма нужно приобрести открытку, наклеить на нее марку и опустить их в почтовый ящик на площадке "Гума".
Арт-площадка для проведения культурно-деловых мероприятий была открыта на заброшенной станции "Гума" в Сухуме группой активистов в июле 2021 года. Это место уже успело полюбиться многим жителям и гостям Абхазии.