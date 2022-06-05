https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pravda-tela-kak-trenirovki-pomogayut-pri-stresse-i-depressii-1039371470.html
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения... 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T11:17+0300
2022-06-05T11:17+0300
2022-06-05T11:17+0300
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"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Почему даже в сложных внешних обстоятельствах не стоит думать “ну и ладно, зачем мне спортом заниматься”? И помогает ли регулярность в питании справиться с “разобранным” психологическим состоянием? Объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева.01:39 Как связаны наше тело и психосоматика02:20 Увеличивает ли стресс риск рака05:00 Могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии06:04 Что происходит, если тренируешься на “морально-волевых”08:58 “Не так важна в принципе физическая нагрузка, как важна интенсивность и темп, ритм, есть ли взрывная нагрузка”10:30 Можно ли лечить депрессию физическими упражнениями15:37 ”Когда мы перестаем себя регулярно кормить - это проблема”17:30 Почему в момент, когда “мир рушится”, важно думать и о спорте и питанииСлушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии?
Почему даже в сложных внешних обстоятельствах не стоит думать “ну и ладно, зачем мне спортом заниматься”? И помогает ли регулярность в питании справиться с “разобранным” психологическим состоянием? Объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева
.
01:39 Как связаны наше тело и психосоматика
02:20 Увеличивает ли стресс риск рака
05:00 Могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии
06:04 Что происходит, если тренируешься на “морально-волевых”
08:58 “Не так важна в принципе физическая нагрузка, как важна интенсивность и темп, ритм, есть ли взрывная нагрузка”
10:30 Можно ли лечить депрессию физическими упражнениями
15:37 ”Когда мы перестаем себя регулярно кормить - это проблема”
17:30 Почему в момент, когда “мир рушится”, важно думать и о спорте и питании