https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-postavok-raketnykh-sistem-na-ukraine-1039404186.html
Путин рассказал о последствиях поставок ракетных систем на Украине
Путин рассказал о последствиях поставок ракетных систем на Украине
Поставки американского вооружения связаны с восполнением потерь военной техники ВСУ. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T13:29+0300
2022-06-05T13:29+0300
2022-06-05T13:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/05/1039403964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cf72f43c452706cd01e63a034e5dc1bb.jpg
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что если США начнут поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия "сделает выводы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину для канала "Россия 1".По информации российской стороны, в планах Вашингтона поставлять ракеты дальностью 45-70 километров.По словам российского президента, поставляя оружие Киеву, западные страны преследуют только одну цель - затягивание конфликтаРанее США заявляли о поставках Киеву РСЗО HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории, согласие с этим требованием выразил украинский президент Владимир Зеленский.Комментируя слова Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что российская сторона не доверяет заверениям Киева, так как ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта на востоке Украине выполнено не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/himars-na-ukraine--shag-k-voyne-ssha-s-rossiey-1039359646.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/05/1039403964_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d31832d0db3d74f1b8b8d2c44b741ce.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, украина, новости
Путин рассказал о последствиях поставок ракетных систем на Украине
Поставки американского вооружения связаны с восполнением потерь военной техники ВСУ.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что если США начнут поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия "сделает выводы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину для канала "Россия 1".
По информации российской стороны, в планах Вашингтона поставлять ракеты дальностью 45-70 километров.
"Да, но если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — сказал Путин.
По словам российского президента, поставляя оружие Киеву, западные страны преследуют только одну цель - затягивание конфликта
Ранее США заявляли о поставках Киеву РСЗО HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории, согласие с этим требованием выразил украинский президент Владимир Зеленский.
Комментируя слова Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что российская сторона не доверяет заверениям Киева, так как ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта на востоке Украине выполнено не было.