https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-postavok-raketnykh-sistem-na-ukraine-1039404186.html

Путин рассказал о последствиях поставок ракетных систем на Украине

Путин рассказал о последствиях поставок ракетных систем на Украине

Поставки американского вооружения связаны с восполнением потерь военной техники ВСУ. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T13:29+0300

2022-06-05T13:29+0300

2022-06-05T13:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что если США начнут поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия "сделает выводы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину для канала "Россия 1".По информации российской стороны, в планах Вашингтона поставлять ракеты дальностью 45-70 километров.По словам российского президента, поставляя оружие Киеву, западные страны преследуют только одну цель - затягивание конфликтаРанее США заявляли о поставках Киеву РСЗО HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории, согласие с этим требованием выразил украинский президент Владимир Зеленский.Комментируя слова Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что российская сторона не доверяет заверениям Киева, так как ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта на востоке Украине выполнено не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/himars-na-ukraine--shag-k-voyne-ssha-s-rossiey-1039359646.html

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