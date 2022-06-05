https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html

Шесть лет победе: как Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA

Шесть лет победе: как Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA

Cборная Абхазии стала победителем Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5 в воскресенье, 5... 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T20:37+0300

2022-06-05T20:37+0300

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В финал сборная Абхазии вышла, имея в арсенале четыре победы. Более того, команда не пропустила ни одного гола в свои ворота, забив при этом аж 14 мячей соперникам.Большая часть заслуги в том, что команда сохранила свои ворота неприкосновенными, принадлежит вратарю - Алексею Бондаренко. Голкипер сборной Абхазии демонстрировал великолепную форму в каждом матче.На 55-й минуте хозяева турнира прорвали оборону Пенджаба, но нанести точный удар не не смогли. На 57-й минуте ответная атака Пенджаба принесла им удачу, Амар Перваль забил после красивой комбинации.1:0 - так сборная Абхазии пропустила первый гол в турнире.Когда до конца игры оставалось только три минуты, произошло долгожданное событие — Абхазия забила год, вызвав эйфорию зрителей на трибунах.Серия пенальти принесла победу сборной Абхазии, и это день навсегда остался одним из самых радостных и праздничных дней для всей республики.

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