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Шесть лет победе: как Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA
Шесть лет победе: как Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA
Cборная Абхазии стала победителем Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5 в воскресенье, 5... 05.06.2022, Sputnik Абхазия
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В финал сборная Абхазии вышла, имея в арсенале четыре победы. Более того, команда не пропустила ни одного гола в свои ворота, забив при этом аж 14 мячей соперникам.Большая часть заслуги в том, что команда сохранила свои ворота неприкосновенными, принадлежит вратарю - Алексею Бондаренко. Голкипер сборной Абхазии демонстрировал великолепную форму в каждом матче.На 55-й минуте хозяева турнира прорвали оборону Пенджаба, но нанести точный удар не не смогли. На 57-й минуте ответная атака Пенджаба принесла им удачу, Амар Перваль забил после красивой комбинации.1:0 - так сборная Абхазии пропустила первый гол в турнире.Когда до конца игры оставалось только три минуты, произошло долгожданное событие — Абхазия забила год, вызвав эйфорию зрителей на трибунах.Серия пенальти принесла победу сборной Абхазии, и это день навсегда остался одним из самых радостных и праздничных дней для всей республики.
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Шесть лет победе: как Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA

20:37 05.06.2022
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Cборная Абхазии стала победителем Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5 в воскресенье, 5 июня 2016 года.
В финал сборная Абхазии вышла, имея в арсенале четыре победы. Более того, команда не пропустила ни одного гола в свои ворота, забив при этом аж 14 мячей соперникам.
Большая часть заслуги в том, что команда сохранила свои ворота неприкосновенными, принадлежит вратарю - Алексею Бондаренко. Голкипер сборной Абхазии демонстрировал великолепную форму в каждом матче.
На 55-й минуте хозяева турнира прорвали оборону Пенджаба, но нанести точный удар не не смогли. На 57-й минуте ответная атака Пенджаба принесла им удачу, Амар Перваль забил после красивой комбинации.1:0 - так сборная Абхазии пропустила первый гол в турнире.
Когда до конца игры оставалось только три минуты, произошло долгожданное событие — Абхазия забила год, вызвав эйфорию зрителей на трибунах.
Серия пенальти принесла победу сборной Абхазии, и это день навсегда остался одним из самых радостных и праздничных дней для всей республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шесть лет назад Абхазия и Пенджаб играли в финале Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.

Шесть лет назад Абхазия и Пенджаб играли в финале Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шесть лет назад Абхазия и Пенджаб играли в финале Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу боролись 12 сборных с разных концов света.

За победу боролись 12 сборных с разных концов света. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу боролись 12 сборных с разных концов света.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из опасных моментов у ворот сборной Пенджаба.

Один из опасных моментов у ворот сборной Пенджаба. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из опасных моментов у ворот сборной Пенджаба.

© Фото : Илона Хварцкия

Поддержать национальную сборную на стадион "Динамо" пришло большое количество болельщиков.

Поддержать национальную сборную на стадион &quot;Динамо&quot; пришло большое количество болельщиков. - Sputnik Абхазия
4/9
© Фото : Илона Хварцкия

Поддержать национальную сборную на стадион "Динамо" пришло большое количество болельщиков.

© Sputnik / Илона Хварцкия

Реакция футболистов сборной Абхазии на реализованный пенальти.

Реакция футболистов сборной Абхазии на реализованный пенальти. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Илона Хварцкия

Реакция футболистов сборной Абхазии на реализованный пенальти.

© Sputnik / Илона Хварцкия

Этого гола поклонники сборной Абхазии ждали практически весь матч. Первый гол сборной Абхазии был забит на 87 минуте.

Этого гола поклонники сборной Абхазии ждали практически весь матч. Первый гол сборной Абхазии был забит на 87 минуте. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Илона Хварцкия

Этого гола поклонники сборной Абхазии ждали практически весь матч. Первый гол сборной Абхазии был забит на 87 минуте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются забитому мячу.

Болельщики радуются забитому мячу. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются забитому мячу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в матче сравнял футболист сборной Абхазии Руслан Шония.

Счет в матче сравнял футболист сборной Абхазии Руслан Шония. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в матче сравнял футболист сборной Абхазии Руслан Шония.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так игроки праздновали победу в раздевалке.

Так игроки праздновали победу в раздевалке. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так игроки праздновали победу в раздевалке.

В Абхазии
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