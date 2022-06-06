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Акуция о победе в конкурсе "Лидеры России": был самим собой, говорил, что знаю
Акуция о победе в конкурсе "Лидеры России": был самим собой, говорил, что знаю
О своем участии в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель главного врача клинической... 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T11:45+0300
2022-06-06T11:45+0300
2022-06-06T12:12+0300
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Акуция о победе в конкурсе "Лидеры России": был самим собой, говорил, что знаю
Акуция о победе в конкурсе "Лидеры России": был самим собой, говорил, что знаю
Среди победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – Руслан Акуция. Он вошел в число 106 победителей суперфинала проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Их выбрали из 300 претендентов, а заявок было в сотни раз больше. Как показывает успешный опыт прошлых лет, лучшие из лучших войдут в кадровый резерв страны.Выходец из Абхазии Руслан Акуция работает заместителем главного врача клинической больницы "РЖД-Медицина" в Краснодаре. В конкурсе он принимал участие в направлении "Здравоохранение".В интервью радио Sputnik Абхазия Акуция отметил, что организация конкурса была на высоком уровне. Как он признался, решение об участии в этом конкурсе было связано не столько с тем, чтобы попробовать свои силы, сколько с тем, чтобы получить образовательный грант и наставника, который, согласно условиям конкурса, в течение года курирует победителя, его индивидуальную программу развития."Опасений не вызывало ничего. Я просто был самим собой, делал то, что я знаю, говорил то, что я знаю", – рассказал Руслан Акуция.Полное интервью слушайте в аудиофайле. Итоги конкурса "Лидеры России" подвели 29 мая в Театре Мюзикла в Москве.
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Акуция о победе в конкурсе "Лидеры России": был самим собой, говорил, что знаю
11:45 06.06.2022 (обновлено: 12:12 06.06.2022)
О своем участии в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель главного врача клинической больницы "РЖД-Медицина" в Краснодаре Руслан Акуция.
Среди победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – Руслан Акуция. Он вошел в число 106 победителей суперфинала проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Их выбрали из 300 претендентов, а заявок было в сотни раз больше. Как показывает успешный опыт прошлых лет, лучшие из лучших войдут в кадровый резерв страны.
Выходец из Абхазии Руслан Акуция работает заместителем главного врача клинической больницы "РЖД-Медицина" в Краснодаре. В конкурсе он принимал участие в направлении "Здравоохранение".
В интервью радио Sputnik Абхазия Акуция отметил, что организация конкурса была на высоком уровне. Как он признался, решение об участии в этом конкурсе было связано не столько с тем, чтобы попробовать свои силы, сколько с тем, чтобы получить образовательный грант и наставника, который, согласно условиям конкурса, в течение года курирует победителя, его индивидуальную программу развития.
"Опасений не вызывало ничего. Я просто был самим собой, делал то, что я знаю, говорил то, что я знаю", – рассказал Руслан Акуция.
Полное интервью слушайте в аудиофайле
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Итоги конкурса "Лидеры России" подвели 29 мая в Театре Мюзикла в Москве.