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Аслан Бжания вышел из отпуска
Аслан Бжания вышел из отпуска
Глава государства вернулся к исполнению обязанностей в обычном режиме. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из отпуска, сообщает пресс-служба главы государства.Отпуск главы государства начался 16 мая и продлился три недели.
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Аслан Бжания вышел из отпуска

10:25 06.06.2022 (обновлено: 10:43 06.06.2022)
© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2022
© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
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Глава государства вернулся к исполнению обязанностей в обычном режиме.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из отпуска, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что утром он провел совещание с руководством Администрации президента и начальниками управлений.

Отпуск главы государства начался 16 мая и продлился три недели.
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