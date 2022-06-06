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Аслан Бжания вышел из отпуска
Аслан Бжания вышел из отпуска
Глава государства вернулся к исполнению обязанностей в обычном режиме. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T10:25+0300
2022-06-06T10:25+0300
2022-06-06T10:43+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из отпуска, сообщает пресс-служба главы государства.Отпуск главы государства начался 16 мая и продлился три недели.
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Аслан Бжания вышел из отпуска
10:25 06.06.2022 (обновлено: 10:43 06.06.2022)
Глава государства вернулся к исполнению обязанностей в обычном режиме.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из отпуска, сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что утром он провел совещание с руководством Администрации президента и начальниками управлений.
Отпуск главы государства начался 16 мая и продлился три недели.