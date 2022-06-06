https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/delba-govorit-na-russkom-yazyke---eto-prekrasno-eto-yazyk-velikogo-naroda-1039429069.html

Делба: говорить на русском языке – это прекрасно, это язык великого народа

Делба: говорить на русском языке – это прекрасно, это язык великого народа

О значении русского языка для народов мира в эфире радио Sputnik рассказал прозаик и поэт Владимир Делба. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T16:54+0300

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Делба о значении русского языка: Делба о значении русского языка:

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. О роли русского языка в судьбе разных народов, в том числе и абхазского, о том, почему выражение "абхазский русский писатель" не звучит парадоксально, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал прозаик и поэт Владимир Делба."В ауре русского языка я вырос. Я закончил русскую школу, сразу после окончания школы я уехал учиться в Москву. Все остальное окружение и общение мое с внешним миром было посредством русского языка. Некоторые говорят, что для человека родной язык тот, на котором он мыслит. А мне больше нравится формулировка "на каком языке он видит сны". Вот, сны я вижу на русском языке. Но если эту тему обсуждать не с моих личных позиций, а с позиций широких, судьба абхазского народа сложная и трагическая. И это коснулось не только абхазов во второй половине 19-го столетия. Тем не менее удивительный процесс, что Кавказ начал активно втягиваться без какого-либо влияния в ауру русской культуры и, что я называю, большого русского мира. Мы воспринимали эту культуру, мы ее впитывали. И я считаю, что она сыграла благоприятную роль для нас всех", – сказал Делба. Он считает, что говорить на русском языке – это прекрасно, потому что русский язык – это язык большого, великого народа, это язык представителей величайшей мировой культуры. Говоря о русофобии, о попытках запретить русскую культуру, писатель выразил уверенность, что все вернется на круги своя. Подробнее об этом и о том, как заинтересовать молодежь в чтении, слушайте в аудиофайле.

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