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Не просто граффити: кто изображён на мурале в этно-парке "Апсны"
Не просто граффити: кто изображён на мурале в этно-парке "Апсны"
Произведением искусства башню в этнографическом парке украшает российский художник Александр Местов. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T21:25+0300
2022-06-06T21:25+0300
2022-06-06T21:25+0300
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По словам художника, самое главное при работе с такими масштабными картинами - чтобы зрители, которые рассматривают их снизу, видели их под правильным углом. Мурал на башне в этно-парке - это совместный проект Местова и абхазского художника Батала Джапуа, рисунок был выполнен по его эскизам. На нем изображены фигуры абхазских повстанцев, портрет святого мученика, воина и царя Евстафия Апсильского, а также батальные сцены, отражающие многовековую борьбы абхазского народа за справедливость и свободу.
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видео, мультимедиа, видео, абхазия, история, искусство
Не просто граффити: кто изображён на мурале в этно-парке "Апсны"
Произведением искусства башню в этнографическом парке украшает российский художник Александр Местов.
По словам художника, самое главное при работе с такими масштабными картинами - чтобы зрители, которые рассматривают их снизу, видели их под правильным углом.
Мурал на башне в этно-парке - это совместный проект Местова и абхазского художника Батала Джапуа, рисунок был выполнен по его эскизам.
На нем изображены фигуры абхазских повстанцев, портрет святого мученика, воина и царя Евстафия Апсильского, а также батальные сцены, отражающие многовековую борьбы абхазского народа за справедливость и свободу.