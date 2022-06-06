https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ne-prosto-graffiti-kto-izobrazhn-na-murale-v-etno-parke-apsny-1039437243.html

Не просто граффити: кто изображён на мурале в этно-парке "Апсны"

Не просто граффити: кто изображён на мурале в этно-парке "Апсны"

Произведением искусства башню в этнографическом парке украшает российский художник Александр Местов. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

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По словам художника, самое главное при работе с такими масштабными картинами - чтобы зрители, которые рассматривают их снизу, видели их под правильным углом. Мурал на башне в этно-парке - это совместный проект Местова и абхазского художника Батала Джапуа, рисунок был выполнен по его эскизам. На нем изображены фигуры абхазских повстанцев, портрет святого мученика, воина и царя Евстафия Апсильского, а также батальные сцены, отражающие многовековую борьбы абхазского народа за справедливость и свободу.

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