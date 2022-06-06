https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/novyy-afon-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-7-iyunya-1039427483.html

Новый Афон останется без света во вторник 7 июня

Новый Афон останется без света во вторник 7 июня

Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T16:10+0300

2022-06-06T16:10+0300

2022-06-06T16:15+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031416813_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9e71ba6c19d2d0519a5e7c58198a6be1.jpg

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Завтра, 7 июня, жители Нового Афона останутся без света на шесть часов, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Компания "Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия