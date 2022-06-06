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Новый Афон останется без света во вторник 7 июня
Новый Афон останется без света во вторник 7 июня
Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T16:10+0300
2022-06-06T16:10+0300
2022-06-06T16:15+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Завтра, 7 июня, жители Нового Афона останутся без света на шесть часов, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Компания "Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
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абхазия
Новый Афон останется без света во вторник 7 июня
16:10 06.06.2022 (обновлено: 16:15 06.06.2022)
Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Завтра, 7 июня, жители Нового Афона останутся без света на шесть часов, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Электричество на ПС "Новый Афон" будет отключено с 10:00 до 16:00.
Компания "Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.