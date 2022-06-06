https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/onegin-na-abkhazskom-ko-dnyu-rozhdeniya-aleksandra-pushkina-1039420661.html

"Онегин" на абхазском: ко дню рождения Александра Пушкина

"Онегин" на абхазском: ко дню рождения Александра Пушкина

Роман в стихах "Евгений Онегин" перевел на абхазский язык современный классик Мушни Ласуриа. Впервые перевод был выпущен в 1969 году, а спустя 49 лет, в 2018... 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T16:40+0300

2022-06-06T16:40+0300

2022-06-06T16:40+0300

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039425622_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_194008b0104610e845f538c4352d7036.jpg

6 июня исполняется 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь дня рождения русского гения строки из "Евгения Онегина" прозвучали на абхазском языке в исполнении директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, руководителя Абхазского драматического театра Алхаса Чолокуа, журналиста Элеоноры Когония и сотрудников Sputnik Абхазия – руководителя пресс-центра редакции Инала Лазба и корреспондента Бадрака Авидзба.Пушкинский день совпадает с международным Днем русского языка. Первый раз его отметили в 1880 году. Тогда был открыт первый памятник поэту в Москве, на площади, которая в те времена называлась Страстной, а сейчас носит название Пушкинская.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, видео