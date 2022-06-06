https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-oshibok-zapadnykh-stran-1039422682.html
Путин рассказал о последствиях ошибок западных стран
Путин рассказал о последствиях ошибок западных стран
Путин добавил, что в новых реалиях Россия по-прежнему будет сохранять курс на экономическую открытость и будет готова к широкому международному сотрудничеству. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T13:41+0300
2022-06-06T13:41+0300
2022-06-06T14:23+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ошибки западных политиков, которые совершаются уже много лет, привели к серьезным последствиям для мировой экономики. Официальная телеграмма к 25-летию со дня основания Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что в 2020-е годы Россия сможет заняться укреплением своего экономического суверенитета – развивать собственную инфраструктуру и технологическую базу, формировать независимую и эффективную финансовую систему, повышать уровень подготовки специалистов в разных областях.Также Путин добавил, что для развития России будет важно увеличивать долю расчетов в национальных валютах и развивать взаимовыгодные интеграционные модели, такие как, например, Евразийский экономический союз.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, экономика, новости, в мире
Путин рассказал о последствиях ошибок западных стран
13:41 06.06.2022 (обновлено: 14:23 06.06.2022)
Путин добавил, что в новых реалиях Россия по-прежнему будет сохранять курс на экономическую открытость и будет готова к широкому международному сотрудничеству.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что ошибки западных политиков, которые совершаются уже много лет, привели к серьезным последствиям для мировой экономики. Официальная телеграмма к 25-летию со дня основания Петербургского международного экономического форума опубликована
на сайте Кремля.
"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия," – говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в 2020-е годы Россия сможет заняться укреплением своего экономического суверенитета – развивать собственную инфраструктуру и технологическую базу, формировать независимую и эффективную финансовую систему, повышать уровень подготовки специалистов в разных областях.
Также Путин добавил, что для развития России будет важно увеличивать долю расчетов в национальных валютах и развивать взаимовыгодные интеграционные модели, такие как, например, Евразийский экономический союз.