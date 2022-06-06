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Шулгестерова рассказала о спасении дельфинов Черного моря
Шулгестерова рассказала о спасении дельфинов Черного моря
О планах по открытию Центра спасения дельфинов на юге России в интервью радио Sputnik рассказала координатор этого Центра Ирина Шулгестерова. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T09:49+0300
2022-06-06T09:49+0300
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Шулгестрова рассказал о спасении дельфинов Черного моря
Шулгестрова рассказал о спасении дельфинов Черного моря
Шулгестерова сообщила, что российские специалисты готовы помочь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов."Мы ведем сбор средств, нам перечисляют пожертвования, как простые люди, так и организации. Пока неизвестно, когда начнется строительство. Денег на установку минимально необходимого оборудования хватит, но у нас пока нет места", – отметила она.По словам Шулгестеровой, главное условие при строительстве такого центра – это выход к морю. В качестве подходящих мест для строительства такого объекта изначально рассматривали Сочи, но в связи с большими выбросами в море вредных веществ в Геленджике и Новороссийске, он может появиться в одном из этих двух городов.Минувшей весной в районе черноморского побережья Абхазии погибло более ста дельфинов. Шулгестерова отметила, что она вместе с коллегами готова удаленно оказывать помощь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов.Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Шулгестерова рассказала о спасении дельфинов Черного моря
09:49 06.06.2022 (обновлено: 10:20 06.06.2022)
О планах по открытию Центра спасения дельфинов на юге России в интервью радио Sputnik рассказала координатор этого Центра Ирина Шулгестерова.
Шулгестерова сообщила, что российские специалисты готовы помочь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов.
"Мы ведем сбор средств, нам перечисляют пожертвования, как простые люди, так и организации. Пока неизвестно, когда начнется строительство. Денег на установку минимально необходимого оборудования хватит, но у нас пока нет места", – отметила она.
По словам Шулгестеровой, главное условие при строительстве такого центра – это выход к морю. В качестве подходящих мест для строительства такого объекта изначально рассматривали Сочи, но в связи с большими выбросами в море вредных веществ в Геленджике и Новороссийске, он может появиться в одном из этих двух городов.
Минувшей весной в районе черноморского побережья Абхазии погибло более ста дельфинов. Шулгестерова отметила, что она вместе с коллегами готова удаленно оказывать помощь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов.
Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.
Подробности слушайте в аудиофайле.