https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/shulgestrova-rasskazal-o-spasenii-delfinov-chernogo-morya--1039375330.html

Шулгестерова рассказала о спасении дельфинов Черного моря

Шулгестерова рассказала о спасении дельфинов Черного моря

О планах по открытию Центра спасения дельфинов на юге России в интервью радио Sputnik рассказала координатор этого Центра Ирина Шулгестерова. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T09:49+0300

2022-06-06T09:49+0300

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Шулгестрова рассказал о спасении дельфинов Черного моря Шулгестрова рассказал о спасении дельфинов Черного моря

Шулгестерова сообщила, что российские специалисты готовы помочь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов."Мы ведем сбор средств, нам перечисляют пожертвования, как простые люди, так и организации. Пока неизвестно, когда начнется строительство. Денег на установку минимально необходимого оборудования хватит, но у нас пока нет места", – отметила она.По словам Шулгестеровой, главное условие при строительстве такого центра – это выход к морю. В качестве подходящих мест для строительства такого объекта изначально рассматривали Сочи, но в связи с большими выбросами в море вредных веществ в Геленджике и Новороссийске, он может появиться в одном из этих двух городов.Минувшей весной в районе черноморского побережья Абхазии погибло более ста дельфинов. Шулгестерова отметила, что она вместе с коллегами готова удаленно оказывать помощь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов.Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.Подробности слушайте в аудиофайле.

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