https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/vystavka-po-ozeleneniyu-gorodskoy-sredy-proydet-v-sukhume-1039433146.html
Выставка по озеленению городской среды пройдет в Сухуме
Выставка по озеленению городской среды пройдет в Сухуме
Попасть на мероприятие сможет любой желающий, выставка будет работать с 17:00 до 20:00. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T18:55+0300
2022-06-06T18:55+0300
2022-06-06T18:55+0300
в абхазии
абхазия
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/03/1032553094_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9d9f59b9e9fbf744d49cde3ce6ec2e32.jpg
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор" пройдет в Сухуме 7 июня, сообщил Sputnik организатор мероприятия Константин Тужба. Мероприятие пройдет в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 по улице академика Марра. Полюбоваться цветущим садом и узнать все секреты ухода за растениями сможет любой желающий - входить гости будут группами, в 17:00, 18:00 и 19:00. Каждому посетителю в подарок будет предложен небольшой сувенир - рассада в горочке, к которой он сможет применить полученные советы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210531/Tuzhba-ob-ozelenenii-Sukhuma-bez-gorozhan-ne-spravitsya-1032528523.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/03/1032553094_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b6b69f2bb2fd1dfbe82c53e1bc92e32f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, цветы
Выставка по озеленению городской среды пройдет в Сухуме
Попасть на мероприятие сможет любой желающий, выставка будет работать с 17:00 до 20:00.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор" пройдет в Сухуме 7 июня, сообщил Sputnik организатор мероприятия Константин Тужба.
Цель выставки - превращение абхазской столицы в чистый и цветущий город.
Мероприятие пройдет в доме
бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 по улице академика Марра.
Полюбоваться цветущим садом и узнать все секреты ухода за растениями сможет любой желающий - входить гости будут группами, в 17:00, 18:00 и 19:00.
Каждому посетителю в подарок будет предложен небольшой сувенир - рассада в горочке, к которой он сможет применить полученные советы.