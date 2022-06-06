https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/vystavka-po-ozeleneniyu-gorodskoy-sredy-proydet-v-sukhume-1039433146.html

Выставка по озеленению городской среды пройдет в Сухуме

Выставка по озеленению городской среды пройдет в Сухуме

Попасть на мероприятие сможет любой желающий, выставка будет работать с 17:00 до 20:00. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T18:55+0300

2022-06-06T18:55+0300

2022-06-06T18:55+0300

в абхазии

абхазия

цветы

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор" пройдет в Сухуме 7 июня, сообщил Sputnik организатор мероприятия Константин Тужба. Мероприятие пройдет в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 по улице академика Марра. Полюбоваться цветущим садом и узнать все секреты ухода за растениями сможет любой желающий - входить гости будут группами, в 17:00, 18:00 и 19:00. Каждому посетителю в подарок будет предложен небольшой сувенир - рассада в горочке, к которой он сможет применить полученные советы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210531/Tuzhba-ob-ozelenenii-Sukhuma-bez-gorozhan-ne-spravitsya-1032528523.html

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абхазия, цветы