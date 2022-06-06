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Живопись с историей: необычный арт-объект появился в этно-парке "Апсны"
Живопись с историей: необычный арт-объект появился в этно-парке "Апсны"
Художник из России Александр Местов работает над муралом (картиной, нарисованной на стене здания - прим.ред) с исторической тематикой в национальном... 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T20:30+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Башня на территории парка, по словам экскурсовода Илоны Квициния, это доминантное здание, которое задает тон всем остальным строениям. Форма постройки повторяет очертание Анакопийской сторожевой башни.Автор мурала, художник Александр Местов уже около десяти лет занимается масштабной росписью зданий."Сложность в том, чтобы зрители, которые видят работу снизу, видели ее под правильным углом. Это довольно интересный проект, смелый проект в плане композиционных решений. Работа уникальна тем, что, отходя назад, вы можете увидеть слои, нужно долго всматриваться, чтобы увидеть все образы", - сказал он.Местов отметил, что его работа - это коллаборация с абхазским художником Баталом Джапуа, по эскизам которого был создан мурал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Nozhi-na-stol-kak-proshel-festival-kuznetsov-oruzheynikov-Aikhamtsa-1033286100.html
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абхазия, новости, культура

Живопись с историей: необычный арт-объект появился в этно-парке "Апсны"

20:30 06.06.2022 (обновлено: 21:08 06.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Художник из России Александр Местов работает над муралом (картиной, нарисованной на стене здания - прим.ред) с исторической тематикой в национальном историческом парке "Апсны".
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Башня на территории парка, по словам экскурсовода Илоны Квициния, это доминантное здание, которое задает тон всем остальным строениям. Форма постройки повторяет очертание Анакопийской сторожевой башни.

На фасадной части изображены фигуры абхазских повстанцев, портрет святого мученика, воина и царя Евстафия Апсильского, а также и батальные сцены как отражение многовековой борьбы абхазов за справедливость и свободу.

Автор мурала, художник Александр Местов уже около десяти лет занимается масштабной росписью зданий.
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
© Sputnik / Томас Тхайцук Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее
"Сложность в том, чтобы зрители, которые видят работу снизу, видели ее под правильным углом. Это довольно интересный проект, смелый проект в плане композиционных решений. Работа уникальна тем, что, отходя назад, вы можете увидеть слои, нужно долго всматриваться, чтобы увидеть все образы", - сказал он.
Местов отметил, что его работа - это коллаборация с абхазским художником Баталом Джапуа, по эскизам которого был создан мурал.
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