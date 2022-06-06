https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/zhivopis-s-istoriey-neobychnyy-art-obekt-poyavilsya-v-etno-parke-apsny-1039431723.html

Живопись с историей: необычный арт-объект появился в этно-парке "Апсны"

Живопись с историей: необычный арт-объект появился в этно-парке "Апсны"

Художник из России Александр Местов работает над муралом (картиной, нарисованной на стене здания - прим.ред) с исторической тематикой в национальном... 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T20:30+0300

2022-06-06T20:30+0300

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Башня на территории парка, по словам экскурсовода Илоны Квициния, это доминантное здание, которое задает тон всем остальным строениям. Форма постройки повторяет очертание Анакопийской сторожевой башни.Автор мурала, художник Александр Местов уже около десяти лет занимается масштабной росписью зданий."Сложность в том, чтобы зрители, которые видят работу снизу, видели ее под правильным углом. Это довольно интересный проект, смелый проект в плане композиционных решений. Работа уникальна тем, что, отходя назад, вы можете увидеть слои, нужно долго всматриваться, чтобы увидеть все образы", - сказал он.Местов отметил, что его работа - это коллаборация с абхазским художником Баталом Джапуа, по эскизам которого был создан мурал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Nozhi-na-stol-kak-proshel-festival-kuznetsov-oruzheynikov-Aikhamtsa-1033286100.html

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