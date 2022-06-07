https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/abkhaziya-i-krasnodarskiy-kray-razrabotayut-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-kultury-1039449050.html

Абхазия и Краснодарский край разработают Соглашение о сотрудничестве в области культуры

Абхазия и Краснодарский край разработают Соглашение о сотрудничестве в области культуры

Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

культура

краснодарский край

даур кове

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Абхазия и Краснодарский край разработают проект Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также новые идеи и форматы развития уже существующих взаимоотношений.

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абхазия, культура, краснодарский край, даур кове