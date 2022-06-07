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Абхазия и Краснодарский край разработают Соглашение о сотрудничестве в области культуры
Абхазия и Краснодарский край разработают Соглашение о сотрудничестве в области культуры
Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Абхазия и Краснодарский край разработают проект Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также новые идеи и форматы развития уже существующих взаимоотношений.
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абхазия, культура, краснодарский край, даур кове

Абхазия и Краснодарский край разработают Соглашение о сотрудничестве в области культуры

16:40 07.06.2022 (обновлено: 16:50 07.06.2022)
© Foto / Министерство культуры АбхазииМинистр культуры Абхазии Даур Кове встретился с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной.
Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2022
© Foto / Министерство культуры Абхазии
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Глава Министерства культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Абхазия и Краснодарский край разработают проект Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной в рамках рабочей поездки.
На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также новые идеи и форматы развития уже существующих взаимоотношений.
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