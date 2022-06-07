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Аршба рассказала о приеме документов в первые классы сухумских школ
Аршба рассказала о приеме документов в первые классы сухумских школ
Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в этом году проходит прием документов от... 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T10:15+0300
2022-06-07T10:15+0300
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Аршба рассказала о приеме документов в первые классы Сухумских школ
Аршба рассказала о приеме документов в первые классы Сухумских школ
Как сообщила Марина Аршба, прием документов в первые классы был объявлен с 26 по 28 мая по приказу. Но так как не все родители оказались осведомлены об этом, прием продолжается до конца текущего месяца, а потом возобновится, скорее всего, в августе. Подробнее об этом, а также о том, стоит ли записывать ребенка в многочисленную школу к популярному учителю или все же стоит рассмотреть классы, где учащихся гораздо меньше, стоит ли отдавать ребенка, не владеющего абхазским языком, в национальный класс, слушайте в аудиофайле.
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Аршба рассказала о приеме документов в первые классы сухумских школ
10:15 07.06.2022 (обновлено: 10:28 07.06.2022)
Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в этом году проходит прием документов от родителей первоклассников.
Как сообщила Марина Аршба, прием документов в первые классы был объявлен с 26 по 28 мая по приказу. Но так как не все родители оказались осведомлены об этом, прием продолжается до конца текущего месяца, а потом возобновится, скорее всего, в августе.
Подробнее об этом, а также о том, стоит ли записывать ребенка в многочисленную школу к популярному учителю или все же стоит рассмотреть классы, где учащихся гораздо меньше, стоит ли отдавать ребенка, не владеющего абхазским языком, в национальный класс, слушайте в аудиофайле.