https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/arshba-rasskazala-o-prieme-dokumentov-v-pervye-klassy-sukhumskikh-shkol-1039427815.html

Аршба рассказала о приеме документов в первые классы сухумских школ

Аршба рассказала о приеме документов в первые классы сухумских школ

Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в этом году проходит прием документов от... 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T10:15+0300

2022-06-07T10:15+0300

2022-06-07T10:28+0300

радио

подкасты

абхазия

сухум

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039427659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06d41ac374e562487f3e0097ae2f171.jpg

Аршба рассказала о приеме документов в первые классы Сухумских школ Аршба рассказала о приеме документов в первые классы Сухумских школ

Как сообщила Марина Аршба, прием документов в первые классы был объявлен с 26 по 28 мая по приказу. Но так как не все родители оказались осведомлены об этом, прием продолжается до конца текущего месяца, а потом возобновится, скорее всего, в августе. Подробнее об этом, а также о том, стоит ли записывать ребенка в многочисленную школу к популярному учителю или все же стоит рассмотреть классы, где учащихся гораздо меньше, стоит ли отдавать ребенка, не владеющего абхазским языком, в национальный класс, слушайте в аудиофайле.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, сухум, образование, аудио