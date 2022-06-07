https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/chetvertyy-masshtabnyy-forum-rossiyskogo-voenno-istoricheskogo-obschestva-proydet-v-moskve-1039445709.html

Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества пройдет в Москве

Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества пройдет в Москве

Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры... 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T13:37+0300

2022-06-07T13:37+0300

2022-06-07T14:13+0300

санкт-петербург

россия

история

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего" пройдет в Москве 8 июня.Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана.Благодаря своей концепции,- Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков "Россия – Моя история", Российское общество "Знание", Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал "Спас", РИА Новости, ТАСС, Russia Today, Sputnik, Российская газета, газета "Комсомольская правда", журнал "Родина", журнал "Историк", газета "Культура".

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