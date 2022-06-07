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Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется
Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется
Художник, автор памятных монет "Герои Искандера" Адгур Дзидзария в эфире радио Sputnik рассказал о том, как создавал визуальные образы героев Искандера и какую... 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T17:45+0300
2022-06-07T17:45+0300
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Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется
Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется
В музее Банка Абхазии презентовали памятные монеты "Герои Искандера", которые станут частью серии "Выдающиеся личности Абхазии".Монеты отчеканены в 2019 году к 90-летию со дня рождения писателя, но их презентация была отложена из-за пандемии. Аверс каждой из них украшен рельефным изображением Фазиля Искандера.Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра. Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой монеты — 300 штук.Адгур Дзидзария в интервью радио Sputnik отметил, что старался тщательно проработать пластику, чтоб перенес материала был точнее. Мне не хотелось, чтобы были плоские, обобщенные персонажи, графическая проработка получилась дотошная, признается художник."Чтоб образы создать, надо было перечитать Искандера. Каждое утро я начинал с чтения и поиска каких-то черт, потому что у него нет таких очерченных портретов. Только дядя Сандро описан в одном месте, а так, мне по каким-то косвенным признакам приходилось портретные подробности черпать. Нет визуальных образов его персонажей. Кто-то их изображал, чаще за рубежом, мало представляя, о чем речь, а мне хотелось убедительность образов создать, чтоб заложить образ, который потом, может, и приживется", – сказал Дзидзария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется

17:45 07.06.2022
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Дзидзария о визуальных образах героев Искандера: хотелось заложить то, что приживется
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Художник, автор памятных монет "Герои Искандера" Адгур Дзидзария в эфире радио Sputnik рассказал о том, как создавал визуальные образы героев Искандера и какую цель он преследовал.
В музее Банка Абхазии презентовали памятные монеты "Герои Искандера", которые станут частью серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Монеты отчеканены в 2019 году к 90-летию со дня рождения писателя, но их презентация была отложена из-за пандемии. Аверс каждой из них украшен рельефным изображением Фазиля Искандера.
Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра. Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой монеты — 300 штук.
Адгур Дзидзария в интервью радио Sputnik отметил, что старался тщательно проработать пластику, чтоб перенес материала был точнее. Мне не хотелось, чтобы были плоские, обобщенные персонажи, графическая проработка получилась дотошная, признается художник.
"Чтоб образы создать, надо было перечитать Искандера. Каждое утро я начинал с чтения и поиска каких-то черт, потому что у него нет таких очерченных портретов. Только дядя Сандро описан в одном месте, а так, мне по каким-то косвенным признакам приходилось портретные подробности черпать. Нет визуальных образов его персонажей. Кто-то их изображал, чаще за рубежом, мало представляя, о чем речь, а мне хотелось убедительность образов создать, чтоб заложить образ, который потом, может, и приживется", – сказал Дзидзария.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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