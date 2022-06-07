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https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/gvazava-o-bronze-na-vtorom-etape-chempionata-lamborghini-super-trofeo-ne-nash-den-1039451947.html
Гвазава о "бронзе" на втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo: не наш день
Гвазава о "бронзе" на втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo: не наш день
Второй этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe состоялся на автодроме Поль-Рикар вблизи Ле Кастелле с 3 по 5 июня. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T19:00+0300
2022-06-07T19:00+0300
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абхазия
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, рассказал Гвазава корреспонденту Sputnik.Он уточнил, что состязания пилотов в начале июня состоялись во Французском городе Ле Кастелле на автодроме Поль-Рикар.На этом неудачи не закончились. По словам пилота, старт во второй гонке тоже оказался не очень удачным. Гвазава потерял три или четыре позиции в потоке транспорта. Подвели также передние колеса, давление воздуха в которых не дошло до нужной нормы.После того, Гвазава завершил свою часть заезда, он вернул автомобиль напарнику, который случайно во время "атаки" развернул машину одного из соперников. Судьи за это оштрафовали команду.По словам Гвазава, по завершении гонки команда провела брифинг и анализ итогов второго этапа. Он подчеркнул, что с учетом всех факторов и результата пилоты намерены менять тактику, и будут стараться проводить больше времени за штурвалом, изучать все нюансы работы с шинами.Чемпионат "Lamborghini Super Trofeo" состоит из семи этапов. Победитель на этом чемпионате определяется путем набранных баллов в течение всех гоночных этапов в дисциплине "абсолют" и в каждом отдельном классе автомобилей.Дмитрий Гвазава выступал в чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021". Занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210912/Dopolnitelnoe-vremya-Gvazava-o-pobede-v-gonke-na-avtodrome-Nyurburgring-i-ob-avtosporte-1033176554.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210330/Avtogonschik-iz-Abkhazii-Dmitriy-Gvazava-podpisal-kontrakt-s-italyanskoy-komandoy-1032113955.html
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спорт, абхазия, дмитрий гвазава

Гвазава о "бронзе" на втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo: не наш день

19:00 07.06.2022
© Foto / instagram / neposredstvennДмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2022
© Foto / instagram / neposredstvenn
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Второй этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe состоялся на автодроме Поль-Рикар вблизи Ле Кастелле с 3 по 5 июня.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, рассказал Гвазава корреспонденту Sputnik.
Он уточнил, что состязания пилотов в начале июня состоялись во Французском городе Ле Кастелле на автодроме Поль-Рикар.
"В целом, все было достаточно неплохо. Сильно прогрессируем с напарником и, можно сказать, я в особенности. В первой гонке нам не повезло. Моего напарника развернуло, и он откатился назад. Когда он мне сдал машину, у нас были проблемы с топливным насосом. Из-за жары он сильно перегревался, и бензин плохо поступал из бака. Еле доехали до финиша", - отметил Гвазава.
На этом неудачи не закончились. По словам пилота, старт во второй гонке тоже оказался не очень удачным. Гвазава потерял три или четыре позиции в потоке транспорта. Подвели также передние колеса, давление воздуха в которых не дошло до нужной нормы.
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После того, Гвазава завершил свою часть заезда, он вернул автомобиль напарнику, который случайно во время "атаки" развернул машину одного из соперников. Судьи за это оштрафовали команду.
"Это откинуло нас на третье место в классе и восьмое в "абсолюте". Это был не наш день, но в любом случае мы набрали очки в чемпионате, двигаемся дальше. Самое главное есть прогресс. Нужно больше практики и тестов", - уверен автогонщик.
По словам Гвазава, по завершении гонки команда провела брифинг и анализ итогов второго этапа. Он подчеркнул, что с учетом всех факторов и результата пилоты намерены менять тактику, и будут стараться проводить больше времени за штурвалом, изучать все нюансы работы с шинами.
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Чемпионат "Lamborghini Super Trofeo" состоит из семи этапов. Победитель на этом чемпионате определяется путем набранных баллов в течение всех гоночных этапов в дисциплине "абсолют" и в каждом отдельном классе автомобилей.
Дмитрий Гвазава выступал в чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021". Занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".
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