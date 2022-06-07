https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/istoricheskaya-tsennost-vystavka-russkikh-khudozhnikov-xx-otkroetsya-v-abkhazii-1039453719.html

"Историческая ценность": выставка русских художников XX откроется в Абхазии

"Историческая ценность": выставка русских художников XX откроется в Абхазии

На выставке "Русские художники в Абхазии" будет представлено 45 работ российских художников XX века. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

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Открытие выставки "Русские художники в Абхазии", организованной при финансовой поддержки Правительства Москвы, состоится 9 июня.Директор Центральной картинной галереи Эльвира Арсалия отметила, что выставка содержит историческую ценность, так как это "не только возможность увидеть работы, которые хранятся в картинной галерее, но и увидеть целый пласт, который относится ко времени, когда художники приезжали в Абхазию, работали, оставались и повлияли вместе с абхазскими коллегами на формирование изобразительного искусства в Абхазии".По словам директора Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" Александра Бигвава, подобной выставкой было решено отметить празднование Дня России, который отмечается 12 июня. В рамках выставки будут также организованы открытые дискуссии и экскурсии.

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