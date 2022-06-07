https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/popov-o-premii-iskandera-krepnet-s-kazhdym-godom-val-zayavok-1039442509.html
Попов о премии Искандера: крепнет с каждым годом, вал заявок
Попов о премии Искандера: крепнет с каждым годом, вал заявок
О представлении Международной литературной премии имени Фазиля Искандера на Красной площади в Москве рассказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри... 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T15:05+0300
2022-06-07T15:05+0300
2022-06-07T15:13+0300
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Попов о премии Искандера: крепнет с каждым годом, вал заявок
Попов о премии Искандера: крепнет с каждым годом, вал заявок
В день рождения основоположника русской литературы Александра Пушкина состоялось представление Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Событие проходило в рамах фестиваля Книжных культур на Красной Площади в Москве. В 2022 году Русский ПЕН-центр проводит уже шестой цикл конкурса, ставшего широко известным и престижным. На презентации был оглашен длинный список премии. О том, как прошло представление премии, о том, почему интересен современным читателям Искандер, в эфире радио Sputnik рассказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Международной премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов."Премия шестой раз проводится, и это очень хороший показатель, потому что часто премии начинаются и тут же заканчиваются. А у нас она крепнет с каждым годом. Если первый раз на конкурс прислали человек 30 - 40 (работы - прим.), то в этом году какой-то вал заявок, около двух сотен, 197 или 199, из них 65 прозаических книг было, 59 книг поэзии и стихов отдельных, детская литература около 20 и бесценное достояние ввели в этом году новую номинацию "Перевод на русский язык". Все это огромная работа, сопоставимо уже, думаю, с престижными традиционными премиями, типа "Большая книга". Там работает огромный аппарат, а мы делаем все сами. И счастье, что в этом году мы получили на премию имени Фазиля Искандера президентский грант, и авторы, которые выиграют конкурс, получат деньги", – сказал Попов.Он отметил, что роль Фазиля Искандера в литературе будет все больше увеличиваться, так как события последнего времени утверждают его, как великого гуманиста, предсказателя, умного и веселого человека. По мнению Попова, происходит возвращение к настоящей, а не монетизированной литературе.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.
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литература, премия, фазиль искандер, подкасты, аудио
Попов о премии Искандера: крепнет с каждым годом, вал заявок
15:05 07.06.2022 (обновлено: 15:13 07.06.2022)
О представлении Международной литературной премии имени Фазиля Искандера на Красной площади в Москве рассказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Международной премии имени Искандера Евгений Попов.
В день рождения основоположника русской литературы Александра Пушкина состоялось представление Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Событие проходило в рамах фестиваля Книжных культур на Красной Площади в Москве. В 2022 году Русский ПЕН-центр проводит уже шестой цикл конкурса, ставшего широко известным и престижным. На презентации был оглашен длинный список премии. О том, как прошло представление премии, о том, почему интересен современным читателям Искандер, в эфире радио Sputnik рассказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Международной премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов.
"Премия шестой раз проводится, и это очень хороший показатель, потому что часто премии начинаются и тут же заканчиваются. А у нас она крепнет с каждым годом. Если первый раз на конкурс прислали человек 30 - 40 (работы - прим.), то в этом году какой-то вал заявок, около двух сотен, 197 или 199, из них 65 прозаических книг было, 59 книг поэзии и стихов отдельных, детская литература около 20 и бесценное достояние ввели в этом году новую номинацию "Перевод на русский язык". Все это огромная работа, сопоставимо уже, думаю, с престижными традиционными премиями, типа "Большая книга". Там работает огромный аппарат, а мы делаем все сами. И счастье, что в этом году мы получили на премию имени Фазиля Искандера президентский грант, и авторы, которые выиграют конкурс, получат деньги", – сказал Попов.
Он отметил, что роль Фазиля Искандера в литературе будет все больше увеличиваться, так как события последнего времени утверждают его, как великого гуманиста, предсказателя, умного и веселого человека. По мнению Попова, происходит возвращение к настоящей, а не монетизированной литературе.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.