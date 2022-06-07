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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/referendum-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-provedut-v-khersonskoy-oblasti--1039441525.html
Референдум о вхождении в состав России проведут в Херсонской области
Референдум о вхождении в состав России проведут в Херсонской области
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T09:40+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге Украины взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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украина, россия, политика, херсон

Референдум о вхождении в состав России проведут в Херсонской области

09:40 07.06.2022 (обновлено: 10:23 07.06.2022)
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкХерсонская область переходит на рубли и сим-карты с номерами РФ
Херсонская область переходит на рубли и сим-карты с номерами РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Иван Родионов
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", – сказал Стремоусов.

Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.
Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге Украины взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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