https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/referendum-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-provedut-v-khersonskoy-oblasti--1039441525.html

Референдум о вхождении в состав России проведут в Херсонской области

Референдум о вхождении в состав России проведут в Херсонской области

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T09:40+0300

2022-06-07T09:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

политика

херсон

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге Украины взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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украина, россия, политика, херсон