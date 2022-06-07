https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/rossiyskie-voyska-unichtozhili-amerikanskie-i-norvezhskie-gaubitsy-na-ukraine-1039442956.html

Российские войска уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине

Российские войска уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине

В ходе спецоперации на Украине уничтожены уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T11:45+0300

2022-06-07T11:45+0300

2022-06-07T12:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков отметил, что авиация России уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, министерство обороны рф