https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/rossiyskie-voyska-unichtozhili-amerikanskie-i-norvezhskie-gaubitsy-na-ukraine-1039442956.html
Российские войска уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине
Российские войска уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине
В ходе спецоперации на Украине уничтожены уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T11:45+0300
2022-06-07T11:45+0300
2022-06-07T12:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039434447_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1dfa2d194d7bd2019aea53fb7306ab8a.jpg
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков отметил, что авиация России уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039434447_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_f40122848a6e6ea066acd9c1fbfdef37.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине
11:45 07.06.2022 (обновлено: 12:05 07.06.2022)
В ходе спецоперации на Украине уничтожены уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, были уничтожены семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион".
Конашенков отметил, что авиация России уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск.