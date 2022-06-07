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Цветущий сад: выставка по озеленению городской среды в Сухуме
Цветущий сад: выставка по озеленению городской среды в Сухуме
Традиционная однодневная выставка, посвященная озеленению городской среды, состоялась в Сухуме. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T20:22+0300
2022-06-07T20:22+0300
2022-06-07T20:22+0300
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Мероприятие прошло в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 на улице Академика Марра.На территории своего участка Константин Тужба выращивает различные виды растений, цветов и призывает всех жителей последовать его примеру.Каждому посетителю в подарок предлагали небольшой сувенир – рассада в горшочке.Цель выставки – превращение абхазской столицы в чистый и цветущий город.
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видео, мультимедиа, сухум, общество, видео
Цветущий сад: выставка по озеленению городской среды в Сухуме
Традиционная однодневная выставка, посвященная озеленению городской среды, состоялась в Сухуме.
Мероприятие прошло в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 на улице Академика Марра.
На территории своего участка Константин Тужба выращивает различные виды растений, цветов и призывает всех жителей последовать его примеру.
Каждому посетителю в подарок предлагали небольшой сувенир – рассада в горшочке.
Цель выставки – превращение абхазской столицы в чистый и цветущий город.