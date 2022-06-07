https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/v-sochi-predupredili-o-vozmozhnosti-obrazovaniya-smerchey-1039442077.html

В Сочи предупредили о возможности образования смерчей

В Сочи предупредили о возможности образования смерчей

В случае необходимости власти могу принять решение о закрытии пляжей, как и в прошлом году. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

смерч

россия

черное море

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Смерчи могут образоваться на этой неделе возле крупных ущелий в районах Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Все это приводит к росту рисков образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе.Отмечается, что власти будут своевременно принимать управленческие решения, в том числе и по закрытию пляжей, а также оповещать население о возможном выходе смерчей на побережье.

сочи

россия

черное море

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, смерч, россия, черное море