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В Сочи предупредили о возможности образования смерчей
В Сочи предупредили о возможности образования смерчей
В случае необходимости власти могу принять решение о закрытии пляжей, как и в прошлом году. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T11:00+0300
2022-06-07T11:00+0300
2022-06-07T11:14+0300
сочи
смерч
россия
черное море
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Смерчи могут образоваться на этой неделе возле крупных ущелий в районах Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Все это приводит к росту рисков образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе.Отмечается, что власти будут своевременно принимать управленческие решения, в том числе и по закрытию пляжей, а также оповещать население о возможном выходе смерчей на побережье.
сочи
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, смерч, россия, черное море
В Сочи предупредили о возможности образования смерчей
11:00 07.06.2022 (обновлено: 11:14 07.06.2022)
В случае необходимости власти могу принять решение о закрытии пляжей, как и в прошлом году.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Смерчи могут образоваться на этой неделе возле крупных ущелий в районах Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
В институте объясняют возможность возникновения смерчей высокими дневными температурами выше 25 градусов и прогревшимися до 20 градусов водами Черноморского побережья.
Все это приводит к росту рисков образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе.
Отмечается, что власти будут своевременно принимать управленческие решения, в том числе и по закрытию пляжей, а также оповещать население о возможном выходе смерчей на побережье.