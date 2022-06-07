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Выставка по озеленению городской среды прошла в Сухуме

Выставка по озеленению городской среды прошла в Сухуме

Мероприятие проходило в доме президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в Сухуме. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор" прошла в Сухуме 7 июня.Мероприятие состоялось в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 на улице Академика Марра.На территории своего участка Тужба выращивает различные виды растений, цветов и призывает всех жителей последовать его примеру."Моя деятельность, это частичка работы, которую проводят и городские власти и население, я не первый. Тем не менее я стараюсь сделать так, чтобы любой гость из любой точки мира приехал, пришел сюда и чтобы нам не было стыдно", - подчеркнул он.Каждому посетителю в подарок предлагают небольшой сувенир – рассада в горшочке. Выставка проходила до 20:00.

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