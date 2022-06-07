Выставка по озеленению городской среды прошла в Сухуме
20:05 07.06.2022 (обновлено: 20:12 07.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятие проходило в доме президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в Сухуме.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор" прошла в Сухуме 7 июня.
4 июня 2021, 20:00
Мероприятие состоялось в доме бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба в доме №26 на улице Академика Марра.
"Выставку я провожу уже четвертый год, впервые подключилась Торгово-промышленная палата Абхазии, они тоже мне помогают. Цель выставки - это призыв к населению нашего города снова превратить Сухум в чистый и цветущий город. Сюда ко мне приходят известные общественные деятели, СМИ, они призывают население больше заниматься озеленением, уделять больше внимания территориям возле своих домов, дворов", - сказал организатор Константин Тужба.
На территории своего участка Тужба выращивает различные виды растений, цветов и призывает всех жителей последовать его примеру.
"Моя деятельность, это частичка работы, которую проводят и городские власти и население, я не первый. Тем не менее я стараюсь сделать так, чтобы любой гость из любой точки мира приехал, пришел сюда и чтобы нам не было стыдно", - подчеркнул он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветочная выставка в доме Константина Тужба
Каждому посетителю в подарок предлагают небольшой сувенир – рассада в горшочке. Выставка проходила до 20:00.