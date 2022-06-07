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Выставка "Русские художники в Абхазии" откроется в ЦВЗ ко Дню России
Выставка "Русские художники в Абхазии" откроется в ЦВЗ ко Дню России
Открытие выставки "Русские художники в Абхазии", организованной при финансовой поддержке правительства Москвы, состоится 9 июня. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T18:09+0300
2022-06-07T18:09+0300
2022-06-07T18:09+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. На выставке "Русские художники в Абхазии" будет представлено 45 картин российских художников XX века, которые работали в Абхазии и писали картины, рассказала на пресс-конференции в Sputnik директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.По ее словам, выставка, которая проводится в Абхазии впервые, представляет историческую ценность.Картины, представленные на выставке, принадлежат фонду Национальной картинной галереи. Ее директор Сурам Сакания отметил, что зрители смогут увидеть работы таких авторов, как Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук. Некоторые художники приехали в Абхазию уже известными мастерами, другие делали первые шаги в профессии, рассказал Сакания.По словам директора Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" Александра Бигвава, подобной выставкой было решено отметить празднование Дня России.Эльвира Арсалия добавила, что в рамках выставки будут также организованы открытые дискуссии и экскурсии.Выставка будет доступна для посещения до 17 июня.
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культура, абхазия, художники
Выставка "Русские художники в Абхазии" откроется в ЦВЗ ко Дню России
Открытие выставки "Русские художники в Абхазии", организованной при финансовой поддержке правительства Москвы, состоится 9 июня.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. На выставке "Русские художники в Абхазии" будет представлено 45 картин российских художников XX века, которые работали в Абхазии и писали картины, рассказала на пресс-конференции в Sputnik директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.
По ее словам, выставка, которая проводится в Абхазии впервые, представляет историческую ценность.
"Это не только возможность увидеть работы, которые хранятся в картинной галерее, но и увидеть целый пласт, который относится ко времени, когда художники приезжали в Абхазию, работали, оставались и влияли вместе с абхазскими коллегами на формирование изобразительного искусства в Абхазии. Всегда очень интересно прослеживать культурные связи – как на творчество русских художников влияло то, что они здесь жили, писали", – добавила она.
Картины, представленные на выставке, принадлежат фонду Национальной картинной галереи. Ее директор Сурам Сакания отметил, что зрители смогут увидеть работы таких авторов, как Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук. Некоторые художники приехали в Абхазию уже известными мастерами, другие делали первые шаги в профессии, рассказал Сакания.
По словам директора Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" Александра Бигвава, подобной выставкой было решено отметить празднование Дня России.
Эльвира Арсалия добавила, что в рамках выставки будут также организованы открытые дискуссии и экскурсии.
Выставка будет доступна для посещения до 17 июня.