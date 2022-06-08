https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/aviatsiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove-1039458944.html

Авиация России нанесла высокоточный удар по бронетанковому заводу в Харькове

Авиация России нанесла высокоточный удар по бронетанковому заводу в Харькове

Российские системы ПВО за сутки сбили два истребителя МиГ-29, а также один вертолет и 11 беспилотников ВВС Украины. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T11:42+0300

2022-06-08T11:42+0300

2022-06-08T12:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

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политика

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Также в районах Малиновки Харьковской области, Спорное в ДНР, Звановка в ЛНР уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, только в ходе освобождения Святогорска были убиты свыше 300 военных, отметили в Минобороны.

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украина, россия, политика, министерство обороны рф