https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/aviatsiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove-1039458944.html
Авиация России нанесла высокоточный удар по бронетанковому заводу в Харькове
Авиация России нанесла высокоточный удар по бронетанковому заводу в Харькове
Российские системы ПВО за сутки сбили два истребителя МиГ-29, а также один вертолет и 11 беспилотников ВВС Украины. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T11:42+0300
2022-06-08T11:42+0300
2022-06-08T12:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
политика
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784486_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_8e4d2cf38b1495660d73d3c41340b0e0.jpg
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Также в районах Малиновки Харьковской области, Спорное в ДНР, Звановка в ЛНР уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, только в ходе освобождения Святогорска были убиты свыше 300 военных, отметили в Минобороны.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784486_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_9f97d800779299f1f720607a31499044.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, политика, министерство обороны рф
Авиация России нанесла высокоточный удар по бронетанковому заводу в Харькове
11:42 08.06.2022 (обновлено: 12:48 08.06.2022)
Российские системы ПВО за сутки сбили два истребителя МиГ-29, а также один вертолет и 11 беспилотников ВВС Украины.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", – сообщил он.
Кроме того, поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Также в районах Малиновки Харьковской области, Спорное в ДНР, Звановка в ЛНР уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.
Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, только в ходе освобождения Святогорска были убиты свыше 300 военных, отметили в Минобороны.