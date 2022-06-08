https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-9-iyunya-1039472969.html

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 9 июня

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 9 июня

Отключение электричество связано с проведением ремонтно-профилактических работ. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T23:12+0300

2022-06-08T23:12+0300

2022-06-08T23:12+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района из-за ремонтно-профилактических работ останется без света 9 июня, сообщает "Черноморэнерго". С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Мцара". С 10:00 до 12:00 - подстанция "Дурипш". ⠀

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, гудаутский район, абхазия