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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 9 июня
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 9 июня
Отключение электричество связано с проведением ремонтно-профилактических работ. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T23:12+0300
2022-06-08T23:12+0300
2022-06-08T23:12+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
гудаутский район
абхазия
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района из-за ремонтно-профилактических работ останется без света 9 июня, сообщает "Черноморэнерго". С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Мцара". С 10:00 до 12:00 - подстанция "Дурипш". ⠀
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гудаутский район, абхазия
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 9 июня
Отключение электричество связано с проведением ремонтно-профилактических работ.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района из-за ремонтно-профилактических работ останется без света 9 июня, сообщает "Черноморэнерго".
С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Мцара".
С 10:00 до 12:00 - подстанция "Дурипш". ⠀