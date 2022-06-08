https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/dom-moskvy-peredal-ochamchyrskoy-bolnitse-medoborudovanie-1039461563.html
"Дом Москвы" передал Очамчырской больнице медоборудование
"Дом Москвы" передал Очамчырской больнице медоборудование
Общая стоимость оборудования, переданного медучреждению, составляет 300 тысяч рублей. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T12:49+0300
2022-06-08T12:49+0300
2022-06-08T12:56+0300
в абхазии
сухум
москва
общество
экономика
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/08/1039460249_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d4f96b8ff604140182c25745643384ec.jpg
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передал Очамчырской центральной районной больнице медицинское оборудование.По словам гендиректора "Дома Москвы" в Сухуме Александра Бигвава, на оказание помощи соотечественникам за рубежом в правительстве Москвы предусмотрены разного рода субсидии. По словам главврача больницы Мадонны Кишмария, в ЦРБ очень рады помощи. Список оборудования составляли сами врачи."Это все те предметы, которые необходимо применять в стационаре, в амбулаторной службе. Кроме того, у нас появится возможность передать некоторые предметы нашим инвалидам по общему заболеванию, которые нуждаются. Диабетики не могут без глюкометров, некоторое количество мы сможем предоставить. Гипертоники тоже не могут без измерения артериального давления. Это предмет, который необходим. Особенно удобно, что они электронные. Это помощь, которой мы очень рады", – подчеркнула Кишмария.ЦРБ Очамчыры передали: восемь тонометров, пять ходунков, три инвалидных коляски, 20 глюкометров, 15 упаковок тест-полосок к глюкометру, пять противопролежневых матрасов и 20 костылей. В целом, медоборудование на сумму около 300 тысяч рублей.
сухум
москва
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/08/1039460249_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c569d50ee2e2d7ef9dee26f619e1ac0c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, москва, общество, экономика, медицина, абхазия
"Дом Москвы" передал Очамчырской больнице медоборудование
12:49 08.06.2022 (обновлено: 12:56 08.06.2022)
Общая стоимость оборудования, переданного медучреждению, составляет 300 тысяч рублей.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передал Очамчырской центральной районной больнице медицинское оборудование.
По словам гендиректора "Дома Москвы" в Сухуме Александра Бигвава, на оказание помощи соотечественникам за рубежом в правительстве Москвы предусмотрены разного рода субсидии.
"Подобная акция проводится не впервые. В прошлом году направлялись подобные изделия на Псху. В позапрошлом – в Гулрыпшский военный госпиталь. То есть это регулярные мероприятия. Единственное, они проходят раз в год. Люди могут обращаться к нам с заявками о необходимых вещах. Мы в свою очередь проводим работу, чтобы подобного рода мероприятия реализовывались", – рассказал Бигвава.
По словам главврача больницы Мадонны Кишмария, в ЦРБ очень рады помощи. Список оборудования составляли сами врачи.
"Это все те предметы, которые необходимо применять в стационаре, в амбулаторной службе. Кроме того, у нас появится возможность передать некоторые предметы нашим инвалидам по общему заболеванию, которые нуждаются. Диабетики не могут без глюкометров, некоторое количество мы сможем предоставить. Гипертоники тоже не могут без измерения артериального давления. Это предмет, который необходим. Особенно удобно, что они электронные. Это помощь, которой мы очень рады", – подчеркнула Кишмария.
ЦРБ Очамчыры передали: восемь тонометров, пять ходунков, три инвалидных коляски, 20 глюкометров, 15 упаковок тест-полосок к глюкометру, пять противопролежневых матрасов и 20 костылей. В целом, медоборудование на сумму около 300 тысяч рублей.