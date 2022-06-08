https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/glava-minturizma-otdykh-v-abkhazii-letom-2022-goda-mozhet-podorozhat-na-20-30-1039462114.html

Глава Минтуризма: отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%

Глава Минтуризма: отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями глав районов и руководителями ведомств, посвященное подготовке к летнему курортному сезону. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T13:27+0300

2022-06-08T13:27+0300

2022-06-08T13:31+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%, заявил на совещании у президента министр туризма Теймураз Хишба. По его словам, подорожание может быть связано с ситуацией в мире и в России.В сравнении с 2019 годом, количество средств размещения повысилось на 60%, койко-мест – на 44%.Он также сообщил, что в пик турсезона цены на продукты питания на рынках Абхазии значительно увеличиваются. Хишба подчеркнул, что самые высокие цены на рынках Гагры и Пицунды. Министр отметил, что повлиять на ценообразование невозможно, так как большая часть продукции импортная, а местные производители не могут удовлетворить потребности турсферы.

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