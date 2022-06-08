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Глава Минтуризма: отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%
Глава Минтуризма: отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями глав районов и руководителями ведомств, посвященное подготовке к летнему курортному сезону. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T13:27+0300
2022-06-08T13:27+0300
2022-06-08T13:31+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%, заявил на совещании у президента министр туризма Теймураз Хишба. По его словам, подорожание может быть связано с ситуацией в мире и в России.В сравнении с 2019 годом, количество средств размещения повысилось на 60%, койко-мест – на 44%.Он также сообщил, что в пик турсезона цены на продукты питания на рынках Абхазии значительно увеличиваются. Хишба подчеркнул, что самые высокие цены на рынках Гагры и Пицунды. Министр отметил, что повлиять на ценообразование невозможно, так как большая часть продукции импортная, а местные производители не могут удовлетворить потребности турсферы.
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отдых в абхазии, туристы, абхазия
Глава Минтуризма: отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%
13:27 08.06.2022 (обновлено: 13:31 08.06.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями глав районов и руководителями ведомств, посвященное подготовке к летнему курортному сезону.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Отдых в Абхазии летом 2022 года может подорожать на 20-30%, заявил на совещании у президента министр туризма Теймураз Хишба.
По его словам, подорожание может быть связано с ситуацией в мире и в России.
Он также отметил, что в Абхазии в преддверии турсезона увеличилось количество средств размещения. Сейчас, по данным Минтуризма, в Абхазии 683 средства размещения и 36591 койко-место.
В сравнении с 2019 годом, количество средств размещения повысилось на 60%, койко-мест – на 44%.
Он также сообщил, что в пик турсезона цены на продукты питания на рынках Абхазии значительно увеличиваются. Хишба подчеркнул, что самые высокие цены на рынках Гагры и Пицунды.
Увеличение стоимости продуктов, по словам Хишба, влияет на увеличение цен в объектах общественного питания. Средний чек в столовых составляет 500-700 рублей, в кафе до 1700 рублей, в ресторанах – 2500 рублей.
Министр отметил, что повлиять на ценообразование невозможно, так как большая часть продукции импортная, а местные производители не могут удовлетворить потребности турсферы.