https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/glava-mvd-lichnyy-sostav-pereveden-na-usilennyy-rezhim-vedeniya-sluzhby-v-letniy-period-1039463317.html

Глава МВД: личный состав переведен на усиленный режим ведения службы в летний период

Глава МВД: личный состав переведен на усиленный режим ведения службы в летний период

Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента рассказал о мероприятиях по охране общественного порядка в период курортного... 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T13:50+0300

2022-06-08T13:50+0300

2022-06-08T13:50+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим ведения службы в летний период, заявил министр Вальтер Бутба на совещании у президента. По его словам, сотрудники милиции, находящиеся в отпусках, были отозваны для работы в летний период. Кроме того, будет организовано пешее патрулирование и автопатруль, усилена охрана общественного порядка в наиболее популярных местах посещения туристов. По информации министра, с июня по сентябрь 2021 года было зафиксировано 50 преступлений в отношении туристов, 46 из них произошли в Гагрском, Гудаутском районах и Сухуме.

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мвд абхазии, отдых в абхазии, туристы, абхазия