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Глава МВД: личный состав переведен на усиленный режим ведения службы в летний период
Глава МВД: личный состав переведен на усиленный режим ведения службы в летний период
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента рассказал о мероприятиях по охране общественного порядка в период курортного... 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T13:50+0300
2022-06-08T13:50+0300
2022-06-08T13:50+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим ведения службы в летний период, заявил министр Вальтер Бутба на совещании у президента. По его словам, сотрудники милиции, находящиеся в отпусках, были отозваны для работы в летний период. Кроме того, будет организовано пешее патрулирование и автопатруль, усилена охрана общественного порядка в наиболее популярных местах посещения туристов. По информации министра, с июня по сентябрь 2021 года было зафиксировано 50 преступлений в отношении туристов, 46 из них произошли в Гагрском, Гудаутском районах и Сухуме.
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мвд абхазии, отдых в абхазии, туристы, абхазия
Глава МВД: личный состав переведен на усиленный режим ведения службы в летний период
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента рассказал о мероприятиях по охране общественного порядка в период курортного сезона 2022 года.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим ведения службы в летний период, заявил министр Вальтер Бутба на совещании у президента.
По его словам, сотрудники милиции, находящиеся в отпусках, были отозваны для работы в летний период.
Кроме того, будет организовано пешее патрулирование и автопатруль, усилена охрана общественного порядка в наиболее популярных местах посещения туристов.
Бутба отметил, что на 70 объектах туристического посещения будут задействованы 177 пеших и 60 передвижных патрульных групп, всего в охране порядка задействованы 340 сотрудников милиции.
По информации министра, с июня по сентябрь 2021 года было зафиксировано 50 преступлений в отношении туристов, 46 из них произошли в Гагрском, Гудаутском районах и Сухуме.