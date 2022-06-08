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Кишмария об оборудовании для ЦРБ Очамчыры: помощь, которой мы очень рады

Кишмария об оборудовании для ЦРБ Очамчыры: помощь, которой мы очень рады

Помощь "Дома Москвы" в Сухуме для Очамчырской ЦРБ оценила главврач медучреждения Мадонна Кишмария. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T13:01+0300

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Кишмария о оборудовании для ЦРБ Очамчыры: помощь, которой мы очень рады Кишмария о оборудовании для ЦРБ Очамчыры: помощь, которой мы очень рады

Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передаст Очамчырской центральной районной больнице медицинское оборудование.По словам главврача больницы Мадонны Кишмария, список оборудования составляли сами врачи.Среди подаренного оборудования три инвалидные коляски. До этого момента в больнице была всего одна с довоенных времен, рассказала главврач. Как призналась Кишмария, этот подарок стал неожиданностью."Буквально вчера нас поставили в известность, что мы можем приехать получить... Здание больницы стоит на воде. Мы не раз ставили вопрос, что на перспективу надо строить новый корпус. Пока не будет новой больницы со всеми отделениями, которые необходимы по всем стандартам ЦРБ, недостаточно будет ремонтных работ и благоустройства. Почему наши пациенты при аппендиците, при какой-то травме едут в Сухум? Зачем перегружать сухумскую городскую и республиканскую больницы, когда есть элементарные вещи, которые надо делать в районе?" – сетует главврач. Подробности слушайте в аудиофайле. ЦРБ Очамчыры передали восемь тонометров, пять ходунков, три инвалидных коляски, 20 глюкометров, 15 упаковок тест-полосок к глюкометру, пять противопролежневых матрасов и 20 костылей. В целом, медоборудование на сумму около 300 тысяч рублей.

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