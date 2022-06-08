https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/kto-i-kak-zabotitsya-ob-odinokikh-starikakh-v-abkhazii-1039471849.html
Кто и как заботится об одиноких стариках в Абхазии?
Кто и как заботится об одиноких стариках в Абхазии?
Какие социальные программы сегодня работают в Абхазии? Какую помощь оказывают соцработники своим подопечным? И с какими проблемами они при этом сталкиваются? 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T19:08+0300
2022-06-08T19:08+0300
2022-06-08T19:08+0300
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На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik ответила начальник управления социального обслуживания населения и социальных программ Министерства соцобеспечения и демографической политики республики Инна Аджба.
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видео, мультимедиа, общество, экономика, абхазия, видео
Кто и как заботится об одиноких стариках в Абхазии?
Какие социальные программы сегодня работают в Абхазии? Какую помощь оказывают соцработники своим подопечным? И с какими проблемами они при этом сталкиваются?
На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik ответила начальник управления социального обслуживания населения и социальных программ Министерства соцобеспечения и демографической политики республики Инна Аджба.