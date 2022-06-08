https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/ministr-zdravookhraneniya-zayavil-chto-meduchrezhdeniya-abkhazii-gotovy-k-letnemu-sezonu-1039463918.html

Министр здравоохранения заявил, что медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону

Министр здравоохранения заявил, что медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на совещании у президента в среду, 8 июня, рассказал о мерах по медицинскому обеспечению в период курортного... 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T14:38+0300

2022-06-08T14:38+0300

2022-06-08T15:15+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба. По информации министра, ежегодно в медучреждения Абхазии обращаются до 8000 туристов. При необходимости и увеличении количества пациентов бригады медиков будут отправляться в медучреждения Гагры и Пицунды, добавил министр. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала представителей туробъектов и объектов общественного питания соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по профилактике пищевых отравлений.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, отдых в абхазии, туристы