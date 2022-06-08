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Министр здравоохранения заявил, что медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону
Министр здравоохранения заявил, что медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на совещании у президента в среду, 8 июня, рассказал о мерах по медицинскому обеспечению в период курортного... 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T14:38+0300
2022-06-08T14:38+0300
2022-06-08T15:15+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба. По информации министра, ежегодно в медучреждения Абхазии обращаются до 8000 туристов. При необходимости и увеличении количества пациентов бригады медиков будут отправляться в медучреждения Гагры и Пицунды, добавил министр. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала представителей туробъектов и объектов общественного питания соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по профилактике пищевых отравлений.
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медицина, абхазия, отдых в абхазии, туристы
Министр здравоохранения заявил, что медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону
14:38 08.06.2022 (обновлено: 15:15 08.06.2022)
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на совещании у президента в среду, 8 июня, рассказал о мерах по медицинскому обеспечению в период курортного сезона 2022 года.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Он отметил, что больницы готовы к оказанию медицинской помощи в курортный период – недавно были приобретены семь новых машин скорой помощи, лечебные учреждения оснащены инструментами и препаратами.
По информации министра, ежегодно в медучреждения Абхазии обращаются до 8000 туристов.
При необходимости и увеличении количества пациентов бригады медиков будут отправляться в медучреждения Гагры и Пицунды, добавил министр.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала представителей туробъектов и объектов общественного питания соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по профилактике пищевых отравлений.