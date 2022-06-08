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Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу
Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу
Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал, почему попытки западных стран запретить русскую культуру терпят неудачу. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
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Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу
Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что Россотрудничество находится на переднем крае борьбы с русофобией в разных странах.Он добавил, что для продвижения нового пласта русской культуры необходимо говорить с молодыми людьми на их языке и понимать их интересы.
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Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу

15:40 08.06.2022 (обновлено: 17:17 08.06.2022)
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Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу
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Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал, почему попытки западных стран запретить русскую культуру терпят неудачу.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что Россотрудничество находится на переднем крае борьбы с русофобией в разных странах.
"Мы видим, с одной стороны, дурацкие попытки "отмены", как в Италии пытались отменить лекции о Достоевском… Хорошо, что открутили назад, потому что само итальянское сообщество сказало, что это классик и вычеркнуть огромный пласт мировой культуры нельзя. Поэтому, думаю, все попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу. Никуда не денутся ни русские писатели, ни художники, ни музыканты. Другое дело, что продвижение российской культуры не означает продвижение только классики. Мир изменился, молодежь мыслит совсем другими категориями", — сказал Поликанов.
Он добавил, что для продвижения нового пласта русской культуры необходимо говорить с молодыми людьми на их языке и понимать их интересы.
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