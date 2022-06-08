Поликанов о русофобии: попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу

"Мы видим, с одной стороны, дурацкие попытки "отмены", как в Италии пытались отменить лекции о Достоевском… Хорошо, что открутили назад, потому что само итальянское сообщество сказало, что это классик и вычеркнуть огромный пласт мировой культуры нельзя. Поэтому, думаю, все попытки "отмены" русской культуры обречены на неудачу. Никуда не денутся ни русские писатели, ни художники, ни музыканты. Другое дело, что продвижение российской культуры не означает продвижение только классики. Мир изменился, молодежь мыслит совсем другими категориями", — сказал Поликанов.