https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/posrednik-adzhba-o-sotsialnykh-programmakh-v-abkhazii--1039466918.html

Посредник: Аджба о социальных программах в Абхазии

Посредник: Аджба о социальных программах в Абхазии

В эфире радио Sputnik начальник управления социального обслуживания населения и социальных программ Минсоцобеспечения и демографической политики республики... 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T17:16+0300

2022-06-08T17:16+0300

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Посредник: Аджба о социальных программах в Абхазии Посредник: Аджба о социальных программах в Абхазии

О том, какие социальные программы сегодня работают, какую помощь оказывает управление своим подопечным, с какими проблемами при этом сталкиваются социальные работники, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник управления социального обслуживания населения и социальных программ Минсоцобеспечения и демографической политики республики Инна Аджба.Управление социального обслуживания населения и социальных программ сегодня оказывает помощь одиноким пожилым людям, которые частично или полностью потеряли способность самостоятельно ухаживать за собой. Для них работает социальная программа "Помощь на дому". По словам Инны Аджба, в этой программе состоит 175 человек. За ними присматривают 60 социальных работников. Для своих подопечных они выполняют всю домашнюю работу, включая приготовление еды и уборку. "Работа тяжелая, больные тоже бывают капризные, но наши социальные работники делают все, чтобы облегчить их участь, не дать им почувствовать себя брошенными, обделенными, и они уже стали им как родственники, - отметила Аджба. Инна Аджба, также сообщила, что в последнее время количество тех, кто хочет попасть в Сухумский дом-интернат для престарелых и инвалидов растет.Подробности слушайте в аудиофайле.

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