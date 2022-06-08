https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/turbaza-eksperty-o-roli-chastnogo-sektora-v-tursfere-abkhazii-i-kurortnom-sbore--1039449943.html
Турбаза: эксперты о роли частного сектора в турсфере Абхазии и курортном сборе
Турбаза: эксперты о роли частного сектора в турсфере Абхазии и курортном сборе
Какова роль частного сектора в развитии туризма и как вывести этот бизнес из тени, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий инспектор правового управления... 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T12:25+0300
2022-06-08T12:25+0300
2022-06-08T12:43+0300
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Турбаза: эксперты о частном секторе в Абхазии и курортном сборе
Турбаза: эксперты о частном секторе в Абхазии и курортном сборе
Доля частного сектора имеет немаловажное значение, но основная масса находится в тени, сказал Асландзия в беседе на радио."Очень тяжело отследить, в каком доме кто отдыхает. В законодательстве есть понятие "курортный сбор", когда сам владелец помещения должен удержать с туристов, но тогда ты вынужден заплатить и другие налоги. То есть тот, кто предоставил курортный сбор, должен оплатить соответствующие налоги в бюджет. Тогда лицо, сдающее помещение, несет финансовые потери, ему не выгодно будет ", – отметил эксперт.Гости программы "Турбаза" поделились своим мнением о том, как заинтересовать людей вывести свой бизнес из тени.Темур Нагырня рассказал, почему частный сектор так привлекателен для отдыхающих.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио
Турбаза: эксперты о роли частного сектора в турсфере Абхазии и курортном сборе
12:25 08.06.2022 (обновлено: 12:43 08.06.2022)
Какова роль частного сектора в развитии туризма и как вывести этот бизнес из тени, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий инспектор правового управления министерства по налогам и сборам Абхазии Алан Асландзия и занимающийся размещением туристов Темур Нагырня.
Доля частного сектора имеет немаловажное значение, но основная масса находится в тени, сказал Асландзия в беседе на радио.
"Очень тяжело отследить, в каком доме кто отдыхает. В законодательстве есть понятие "курортный сбор", когда сам владелец помещения должен удержать с туристов, но тогда ты вынужден заплатить и другие налоги. То есть тот, кто предоставил курортный сбор, должен оплатить соответствующие налоги в бюджет. Тогда лицо, сдающее помещение, несет финансовые потери, ему не выгодно будет ", – отметил эксперт.
Гости программы "Турбаза" поделились своим мнением о том, как заинтересовать людей вывести свой бизнес из тени.
Темур Нагырня рассказал, почему частный сектор так привлекателен для отдыхающих.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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