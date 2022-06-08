https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/turbaza-eksperty-o-roli-chastnogo-sektora-v-tursfere-abkhazii-i-kurortnom-sbore--1039449943.html

Турбаза: эксперты о роли частного сектора в турсфере Абхазии и курортном сборе

Турбаза: эксперты о роли частного сектора в турсфере Абхазии и курортном сборе

Какова роль частного сектора в развитии туризма и как вывести этот бизнес из тени, в эфире радио Sputnik рассказали ведущий инспектор правового управления... 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T12:25+0300

2022-06-08T12:25+0300

2022-06-08T12:43+0300

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турбаза

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Турбаза: эксперты о частном секторе в Абхазии и курортном сборе Турбаза: эксперты о частном секторе в Абхазии и курортном сборе

Доля частного сектора имеет немаловажное значение, но основная масса находится в тени, сказал Асландзия в беседе на радио."Очень тяжело отследить, в каком доме кто отдыхает. В законодательстве есть понятие "курортный сбор", когда сам владелец помещения должен удержать с туристов, но тогда ты вынужден заплатить и другие налоги. То есть тот, кто предоставил курортный сбор, должен оплатить соответствующие налоги в бюджет. Тогда лицо, сдающее помещение, несет финансовые потери, ему не выгодно будет ", – отметил эксперт.Гости программы "Турбаза" поделились своим мнением о том, как заинтересовать людей вывести свой бизнес из тени.Темур Нагырня рассказал, почему частный сектор так привлекателен для отдыхающих.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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