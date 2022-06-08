https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/v-sputnik-obsudyat-natsbezopasnost-abkhazii-v-kontekste-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-1039457725.html

В Sputnik обсудят нацбезопасность Абхазии в контексте спецоперации России на Украине

В Sputnik обсудят нацбезопасность Абхазии в контексте спецоперации России на Украине

9 июня, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол: "Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на... 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T10:17+0300

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В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Москва. Участники дадут научный анализ причин и последствий происходящих событий, возможных сценариев формирования нового порядка в мире и регионе.Участники:Олег Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований.Елена Ведута – завкафедрой стратегического планирования и экономической политики в МГУ имени М.В.Ломоносова.Валентин Катасонов – профессор кафедры международных финансов МГИМО.Сергей Шамба – секретарь Совета безопасности РА.Дмитрий Статейнов – журналист.Алхас Джинджолия – депутат шестого созыва Парламента РА.Беслан Камкия Беслан – доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН.Рауль Лолуа – депутат шестого созыва Парламента РА.Организаторы мероприятия: Sputnik Абхазия, Конгресс народа Абхазии, Центр социально-экономических исследований, Центр правозащиты граждан России в Абхазии.

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абхазия, политика, пресс-релизы, украина, россия