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В Sputnik обсудят нацбезопасность Абхазии в контексте спецоперации России на Украине
В Sputnik обсудят нацбезопасность Абхазии в контексте спецоперации России на Украине
9 июня, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол: "Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на... 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T10:17+0300
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В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Москва. Участники дадут научный анализ причин и последствий происходящих событий, возможных сценариев формирования нового порядка в мире и регионе.Участники:Олег Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований.Елена Ведута – завкафедрой стратегического планирования и экономической политики в МГУ имени М.В.Ломоносова.Валентин Катасонов – профессор кафедры международных финансов МГИМО.Сергей Шамба – секретарь Совета безопасности РА.Дмитрий Статейнов – журналист.Алхас Джинджолия – депутат шестого созыва Парламента РА.Беслан Камкия Беслан – доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН.Рауль Лолуа – депутат шестого созыва Парламента РА.Организаторы мероприятия: Sputnik Абхазия, Конгресс народа Абхазии, Центр социально-экономических исследований, Центр правозащиты граждан России в Абхазии.
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В Sputnik обсудят нацбезопасность Абхазии в контексте спецоперации России на Украине
10:17 08.06.2022 (обновлено: 10:52 08.06.2022)
9 июня, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол: "Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине".
В рамках мероприятия состоится видеомост Сухум – Москва. Участники дадут научный анализ причин и последствий происходящих событий, возможных сценариев формирования нового порядка в мире и регионе.
Олег Дамениа – руководитель Центра социально-экономических исследований.
Елена Ведута – завкафедрой стратегического планирования и экономической политики в МГУ имени М.В.Ломоносова.
Валентин Катасонов – профессор кафедры международных финансов МГИМО.
Сергей Шамба – секретарь Совета безопасности РА.
Дмитрий Статейнов – журналист.
Алхас Джинджолия – депутат шестого созыва Парламента РА.
Беслан Камкия Беслан – доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН.
Рауль Лолуа – депутат шестого созыва Парламента РА.
Организаторы мероприятия: Sputnik Абхазия, Конгресс народа Абхазии, Центр социально-экономических исследований, Центр правозащиты граждан России в Абхазии.