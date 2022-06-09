https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/genprokuratura-abkhazii-provodit-proverki-po-pogasheniyu-dolgov-firm-pered-chernomorenergo-1039491389.html

Генпрокуратура Абхазии проводит проверки по погашению долгов фирм перед "Черноморэнерго"

Генпрокуратура Абхазии проводит проверки по погашению долгов фирм перед "Черноморэнерго"

Задолженность за свет есть у как государственных предприятий, так и у частных фирм и индивидуальных предпринимателей. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T21:22+0300

2022-06-09T21:22+0300

2022-06-09T21:22+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии начала серию внеплановых проверок, нацеленных на погашение задолженности предприятий перед РУП "Черноморэнерго". Об этом сообщает сайт прокуратуры.Все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели были уведомлены о необходимости погашения задолженности. Управление по надзору за исполнением законодательства будет продолжать проверку и по ее итогам примет меры, предусмотренные законом.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, черноморэнерго, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии