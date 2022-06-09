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Генпрокуратура Абхазии проводит проверки по погашению долгов фирм перед "Черноморэнерго"
Генпрокуратура Абхазии проводит проверки по погашению долгов фирм перед "Черноморэнерго"
Задолженность за свет есть у как государственных предприятий, так и у частных фирм и индивидуальных предпринимателей. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T21:22+0300
2022-06-09T21:22+0300
2022-06-09T21:22+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии начала серию внеплановых проверок, нацеленных на погашение задолженности предприятий перед РУП "Черноморэнерго". Об этом сообщает сайт прокуратуры.Все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели были уведомлены о необходимости погашения задолженности. Управление по надзору за исполнением законодательства будет продолжать проверку и по ее итогам примет меры, предусмотренные законом.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, черноморэнерго, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Генпрокуратура Абхазии проводит проверки по погашению долгов фирм перед "Черноморэнерго"
Задолженность за свет есть у как государственных предприятий, так и у частных фирм и индивидуальных предпринимателей.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии начала серию внеплановых проверок, нацеленных на погашение задолженности предприятий перед РУП "Черноморэнерго". Об этом сообщает
сайт прокуратуры.
С марта 2022 года благодаря предпринятым прокуратурой мерам были погашены долги за электроэнергию общей суммой 4,9 миллиона рублей.
Все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели были уведомлены о необходимости погашения задолженности.
Управление по надзору за исполнением законодательства будет продолжать проверку и по ее итогам примет меры, предусмотренные законом.