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https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/kulturnoe-nasledie-vystavka-russkie-khudozhniki-v-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1039480952.html
Культурное наследие: выставка "Русские художники в Абхазии" открылась в Сухуме
Культурное наследие: выставка "Русские художники в Абхазии" открылась в Сухуме
Это третья выставка, организованная ЦВЗ совместно с Домом Москвы, посетить ее до 17 июня может любой желающий. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T15:23+0300
2022-06-09T15:23+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Выставка "Русские художники в Абхазии", приуроченная к празднованию Дня России, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 9 июня.По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, посетители смогут не только любоваться выставленными работами, но и изучать их. По ее словам, картины дают понимание контекста того, что происходило в Абхазии в тот или иной исторический период, во время которого художники их рисовали.В рамках выставки жители и гости столицы смогут увидеть 45 работ российских художников XX века, таких признанных мастеров, как как Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук. "Очень важно, что в нынешние непростые времена в Абхазии помнят и любят русскую культуру. Спасибо тем, кто помогает об этом помнить. Спасибо всем, мы нуждаемся сейчас в вашей поддержке", - сказал временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.По словам Эльвиры Арсалия, в рамках выставки будут организованы открытые дискуссии и экскурсии. Выставка будет работать до 17 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/boleznennaya-tema-na-ploschadke-guma-otkrylas-dvukhdnevnaya-vystavka-1039201960.html
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абхазия, сухум, культура

Культурное наследие: выставка "Русские художники в Абхазии" открылась в Сухуме

15:23 09.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Это третья выставка, организованная ЦВЗ совместно с Домом Москвы, посетить ее до 17 июня может любой желающий.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Выставка "Русские художники в Абхазии", приуроченная к празднованию Дня России, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 9 июня.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, посетители смогут не только любоваться выставленными работами, но и изучать их. По ее словам, картины дают понимание контекста того, что происходило в Абхазии в тот или иной исторический период, во время которого художники их рисовали.

"Они (русские художники - прим.) очень активно участвовали в жизни, в формировании изобразительного искусства, формировании Сухумского художественного училища. И поэтому видеть вместе работы всех тех людей, мне кажется, имеет очень интересное историческое и культурологическое значение", – рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

В рамках выставки жители и гости столицы смогут увидеть 45 работ российских художников XX века, таких признанных мастеров, как как Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
"Очень важно, что в нынешние непростые времена в Абхазии помнят и любят русскую культуру. Спасибо тем, кто помогает об этом помнить. Спасибо всем, мы нуждаемся сейчас в вашей поддержке", - сказал временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.
По словам Эльвиры Арсалия, в рамках выставки будут организованы открытые дискуссии и экскурсии. Выставка будет работать до 17 июня.
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