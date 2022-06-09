Культурное наследие: выставка "Русские художники в Абхазии" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это третья выставка, организованная ЦВЗ совместно с Домом Москвы, посетить ее до 17 июня может любой желающий.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Выставка "Русские художники в Абхазии", приуроченная к празднованию Дня России, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 9 июня.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, посетители смогут не только любоваться выставленными работами, но и изучать их. По ее словам, картины дают понимание контекста того, что происходило в Абхазии в тот или иной исторический период, во время которого художники их рисовали.
"Они (русские художники - прим.) очень активно участвовали в жизни, в формировании изобразительного искусства, формировании Сухумского художественного училища. И поэтому видеть вместе работы всех тех людей, мне кажется, имеет очень интересное историческое и культурологическое значение", – рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
В рамках выставки жители и гости столицы смогут увидеть 45 работ российских художников XX века, таких признанных мастеров, как как Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка русских художников в Абхазии
"Очень важно, что в нынешние непростые времена в Абхазии помнят и любят русскую культуру. Спасибо тем, кто помогает об этом помнить. Спасибо всем, мы нуждаемся сейчас в вашей поддержке", - сказал временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.
По словам Эльвиры Арсалия, в рамках выставки будут организованы открытые дискуссии и экскурсии. Выставка будет работать до 17 июня.